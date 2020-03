Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Mit jedem Raum wird es leichter. Von überbordenden Gemälden führt eine Schau über Grafiken und Fotografien zu textilen Arbeiten. Dazwischen: immer wieder kleine Skulpturen. Alles DDR-Kunst.

Alles mit Erinnerungen und Erfahrungen der Kuratoren verbunden. Die erste Ausstellung des Projekts "Alle in die Kunst!" von Burg Beeskow, Kunstarchiv und Martin Maleschka ist aufgebaut. Auf die Eröffnung muss sie allerdings noch warten.

Drei Mitglieder des Laien-Kuratorenteams sind persönlich zu den Aufbauarbeiten angereist. Wolfgang Hain, Christel Weingart und Kristin Lemke. Seit dem Workshop Anfang Februar hatte die insgesamt fünfköpfige Gruppe – dazu zählen noch Constanze Rehfeld und Helga Siegesmund – viel miteinander telefoniert. Am Konzept wurde geschliffen, Begleittexte entstanden. Mit dem Material in den vier Ausstellungsräumen angekommen, begann dann die Arbeit: Vieles änderte sich, als die Werke plötzlich im Raum wirken. Mal neben dem alten Kamin, mal in kahlen Räumen. Wie viel weiße Wand braucht welches Bild um sich herum? Am Ende des Aufbaus stehen einige Bilder in einer Ecke an die Wand gelehnt: Sie wurden aussortiert. Weil es doch zu voll wurde. Weil in der Praxis doch nicht zusammenpasste, was man zusammen erdacht hatte.

Gute zwei Stunden dauerte der Prozess. "Es gab immer wieder verschiedene Meinungen", sagt der Architekt und Fotograf Martin Maleschka, "aber insgesamt ist die Diskussion sehr konstruktiv verlaufen." "Für Kuratoren ist ja genau das der spannende Moment", erklärt Archivleiterin Florentine Nadolni im Anschluss an den Aufbau. "Dann muss die Idee im Raum wirken. Und wir haben die Kuratoren dann gefragt: ‚Und, wie fühlt ihr euch damit?‘". Selbstständig hat die Gruppe dann Werke ausgetauscht und aussortiert.

Mehrere vom Kuratoren-Team ausgewählte Stücke waren selbst den Depot-Kennern noch nie aufgefallen, andere sind einfach noch nie ausgestellt worden. Nadolni ist begeistert von dem Resultat: "Es ist ja auch eine ungewöhnliche Situation, dass in so kurzer Zeit ein Projekt zu einem so sensiblen Thema entstanden ist."

Unter dem Motto "Leben in einem Land, das es heute nicht mehr gibt" sind vier thematische Räume erarbeitet worden. Die Schau beginnt mit dem "Bunten Leben". Den Raum prägt farbenfrohe, großformatige Malerei. Motive sind unter anderem Kinderfasching, Nacktheit, eine Fleischerei-Szene. Darauf folgen "Strukturen des Alltags. Spuren der Auflösung". Der Raum beinhaltet Gemälde, Grafiken und Fotografien sowie eine Büste. Nahezu alles schwarzweiß. Frauen in der Arbeit, Jugend auf einem West-Rock-Festival sind hier zu finden. In "Zwischen den Zeilen" geht es um Versuche einer Diktatur, "mit autoritären Mitteln soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen", wie es Helga Siegesmund im Begleittext formuliert. Der "Fadenschein" mehrerer ganz unterschiedlicher Textilarbeiten schließen den Rundgang durch diese persönliche Auswahl von DDR-Kunst ab.

Ziel ist die Erinnerung. "Uns interessiert, wie sich Menschen an die DDR erinnern, wie Menschen dieser Erinnerung begegnen, was sie dabei bewegt", erklärt Nadolni. Wenn die Schau dann irgendwann öffnen wird, können sich alle inspirierten Besucher auch in ein prominent platziertes Gästebuch mit ihren Gedanken und Anregungen eintragen.

Eines der Werke, die ihre Ausstellungspremiere feiern sollten, ist "Berlin – Weltstadt des Friedens" von Cornelia Jäger-Brendel aus dem Jahr 1983. Die in Pastelltönen gehaltene Textilarbeit wird sogar in beiden Schauen von "Alle in die Kunst!" hängen. Beide Gruppen – auch die jüngere, deren Ausstellung im Sommer folgen soll – haben sie ausgewählt.