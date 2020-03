Matthias Henke

Gransee Wie geht es weiter mit dem alten Arbeitsamt respektive der alten SED-Kreisleitung am Meseberger Weg? Diese Frage beschäftigt viele Granseer angesichts des bereits Jahre währenden Leerstands. Das Gelände ist eingezäunt, doch scheinbar tut sich dort nichts. Während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Ordnung und Verkehr gab nun Eigentümer Tinius einen Überblick über die Pläne, die er mit der Immobilie hat.

Der Komplex beinhaltet zwei Teile, den ehemaligen Bürotrakt sowie den Gebäudeteil mit dem etwa 300 Quadratmeter großen Veranstaltungssaal. Der viergeschossige Bürotrakt soll zu einem Mehrgenerationenwohnhaus umgebaut werden, jede der geplanten 32 Ein- und Zweizimmerwohnungen barrierearm erreichbar sein. Der Saal soll renoviert werden, im Erdgeschoss ferner zwölf Tagespflegeplätze geschaffen werden. Ein Betreiber wird jedoch noch gesucht.

Die Baumaßnahmen wäre eher gestartet worden, doch die Preisentwicklung sowie die mangelnde Verfügbarkeit von Firmen hätten dies verhindert, begründete Tinius die Verzögerung. Er habe vor, die Baumaßnahmen nun bis 2022 zu realisieren, betonte der Eigentümer, wobei dieser in einem späteren Gespräch diese Jahresangabe etwas relativiert habe, wie der Ausschussvorsitzende Peter Gogol (SPD) einige Tage danach im Hauptausschuss berichtete. Eventuell könne es auch 2024 werden.

Nachbesserung wurde zwischenzeitlich in Sachen Beleuchtung des Grundstücks versprochen. Uwe Mietrasch (Bündnis 90/Die Grünen) kritisierte, dass die angebrachten Leuchten weit ausstrahlen, auch auf umliegende Häuser. Tinius begründete die Beleuchtung mit ungeladenen Gästen, die in der Vergangenheit wiederholt das Areal heimsuchten und so abgeschreckt werden sollen. Dass nur Ein- und Zweiraumwohnungen vorgesehen seien, begründete der Eigentümer auf Nachfrage damit, dass die Struktur des Gebäudes andere Varianten nicht hergebe. Mit dem "Mehrgenerationenwohnen" sei zudem mitnichten ein "Seniorenwohnen" gemeint. Ausdrücklich angesprochen werden sollen Menschen jeden Alters.

Zur konkreten Umsetzung blieb Tinius noch vage. Auf Nachfrage von Uwe Mietrasch zu Aspekten der energetischen Sanierung, nannte er lediglich Fassadendämmung und Gaszentralheizung als Aspekte. Hinsichtlich Photovoltaiklanlagen müsse man sehen, die Einspeisung der gewonnenen Energie sei wirtschaftlich schwierig darstellbar.