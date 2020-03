René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) "Die evangelische Kirchengemeinde Frankfurt (Oder)-Lebus wird vorerst keine Veranstaltungen, egal ob Gottesdienste oder andere Zusammenkünfte, mehr abhalten", sagt die geschäftsführende Pfarrerin Gabriele Neumann beim vorerst letzten Gottesdienst am Sonntag in Kliestow. Insgesamt zehn evangelische Gottesdienste fanden am Vormittag noch statt.

Im Gemeindesaal der Kirchengemeinde in Kliestow, der im Winter anstatt der Kirche für die sonntäglichen Gottesdienste genutzt wird, nehmen nur wenige Gläubige Platz. Es wird viel Abstand zwischen den Kirchgängern eingehalten. Auch in St. Georg hatte es zuvor beim Gottesdienst weniger Zuspruch gegeben. "Viele sind schon jetzt zuhause geblieben", berichtet Gabriele Neumann, zusammen mit Irene Brockes geschäftsführende Pfarrerin.

Osterfeierlichkeiten ungewiss

"Da künftig nicht nur die Gottesdienste ausfallen, sondern auch keine Hausbesuche gemacht werden sollen, wird es schwierig, für die Pfarrerinnen und Pfarrer die Gläubigen überhaupt zu erreichen", meint die engagierte Kirchenmitarbeiterin. "Ich habe jetzt einen ganzen Stapel Postkarten zu Hause und will so mit den Kirchengliedern kommunizieren".

Viele derjenigen, die sonst zum Gottesdienst kommen, erreiche man über das Internet oder soziale Netzwerke eher nicht. Zugleich stehe Ostern in wenigen Wochen bevor. Die Wahrscheinlichkeit, dass das höchste christliche Fest in großer Gemeinschaft in diesem Jahr gefeiert werden kann, ist äußert gering. Denn auch die Kirchen in der Oderstadt werden dann meist von mehr als 100 Menschen besucht.

"Es wird für uns alle eine neue Herausforderung", sagt Gabriele Neumann. "Ich habe noch nie so lange über eine Predigt, die ich halten will, nachgedacht", erklärt sie während des Gottesdienstes. Sie erzählt von einem italienischen Arzt, der sterbenskranken Patienten sein Handy zur Verfügung stellt, damit diese wenigstens per Skype von ihren Liebsten Abschied nehmen können. Die Beerdigung finde ganz ohne Angehörige statt. "Auch in der Vergangenheit gab es große Unglücke", sagt sie. "Allerdings haben wir dann die Kirchentüren weit geöffnet und sind zusammen gerückt". Das gehe nun alles nicht. "Wir werden viele gute Ideen brauchen, um beieinander zu sein", sagt sie und fordert auf, sich an diesem Prozess zu beteiligen. "Sagen sie es mir oder schreiben sie mir, wenn sie Vorschläge dafür haben."

Auch Dorothea Schiefer vom Kreiskirchenrat ist betrübt über diese Entwicklung, allerdings gehe die Gesundheit vor. "Viele ältere Menschen finden Trost und Zuversicht im Gottesdienst", sagt sie. Doch dafür brauche es nun kreative Alternativen.