Brandenburg an der Havel

Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Heute Nachmittag meldete das Gesundheitsamt Brandenburg auf der Seite der Stadt Brandenburg an der Havel den ersten bestätigten Corona-Fall. Laut Stadtsprecher Jan Penkawa handelt es sich um einen Mann, der am Samstag aus Tirol zurückkehrte. Ein durchgeführter Corona-Test verlief positiv.

Mann steht unter Quarantäne und soll nach seiner Rückkehr keinen Kontakt zu anderen Menschen in der Havelstadt gehabt haben.