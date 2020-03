BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Samstagnachmittag kam es am Schifferring in Brandenburg Nord zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Hundehalter und Gartenfreunden. Wie die Polizeidirektion West meldet, "hegen und pflegen" die Geschädigten ihren Vorgarten in "akribischer Handarbeit im Stile eines Englischen Rasens". Einen Mann hielt das offenbar jedoch nicht davon ab, "seine schwarz-weiß gefleckte Mischlingsversion" auf das Grundstück laufen und dort sein "Geschäft" verrichten zu lassen. Sehr zum Missfallen der Geschädigten, die das dem Hundehalter lautstark vorhielten.

In einem Zwiegespräch soll der Beschuldigte gegenüber den Geschädigten gedroht haben, wiederzukommen, um den Rasen zu verwüsten und den Geschädigten Schlimmes anzutun. Zur Manifestation seines Willens spuckte er der Geschädigten ins Gesicht. Aus Angst riefen die Geschädigten die Polizei dazu, die eine Anzeige aufnahm und mit beiden Parteien ein klärendes Gespräch führte.