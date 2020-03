Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wir schließen unsere Türen vor der Pandemie, um unsere polnischen Bürger zu schützen." Es sind markige Worte, mit denen Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki am Wochenende begründete, weshalb sein Land sich zur einseitigen Schließung seiner Staatsgrenze entschlossen hatte. Die der Regierung nahestehenden Kommentatoren des Staatsfernsehen fügten eifrig hinzu, dass andere EU-Länder (neben Italien ausdrücklich auch Deutschland) nicht rechtzeitig auf das Virus reagiert hätten.

Im Grunde kann man den jeweiligen nationalen Politikern nicht verübeln, wenn sie sich für ihre Bürger einsetzen. In Polen steht zudem in diesem Frühjahr eine Präsidentenwahl an, die der Amtsinhaber Andrzej Duda von der PiS-Partei natürlich gewinnen will. Dafür spielt der Umgang mit der Chorona-Krise eine große Rolle. Es ist jedoch zutiefst widersprüchlich, wenn etwa alle Polen, die jetzt zurück in ihr Land kommen, 14 Tage in Quarantäne gehen müssen, gleichzeitig aber Tausende Berufspendler weiter täglich nach Deutschland reisen sollen.

Doch obwohl sich auch deutsche Politiker noch vor wenigen Tagen über Donald Trump aufregten, als dieser ein Einreiseverbot gegen EU-Bürger verhängte, läuft es hierzulande nicht sehr viel anders. Auf Druck der südlichen Bundesländer wird der Grenzverkehr zu Frankreich, der Schweiz und zu Österreich ab heute erheblich eingeschränkt.

Die oft beschworene Erwartung, dass sich die Partnerschaft der EU-Mitgliedsländer gerade in Krisenzeiten bewähren müsse, bleibt dabei auf der Strecke. Stattdessen werden noch gegenseitige Schuldzuweisungen erhoben und jeder scheint sich selbst der Nächste zu sein.