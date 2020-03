Eckhard Handke

Neuruppin (MOZ) Die Ausstellung "Naked on the Floor" mit Aktmalerei von Ulrike Schmidt wurde am Samstagvormittag in der Fontane Therme des Resorts Mark Brandenburg mit einer Vernissage eröffnet. Zu sehen sind mehrere Aktbilder in Acryl auf Leinwand, Pastell auf Nepalpapier und mit Moorlauge kreierte Bilder. Die Bilderschau zeigt, dass sich Ulrike Schmidt besonders für die Aktmalerei interessiert. Für sie ist es die höchste Kunst, die größte Herausforderung, das, was nichts verzeiht. Anatomisches Wissen, Proportionen, Perspektive, Dynamik und Statik: Nichts kann in einer Aktskizze durch Laken, ein Kleidungsstück oder einen Schatten verschleiert werden. "Denn jeder sieht: Bin ich in der Lage, die Körperräume korrekt darzustellen? Kann ich eine Hand zeichnen, ein Ohr erfassen, einem Ellenbogen gerecht werden?", meint die Künstlerin.

Der Titel der Ausstellung nimmt Bezug auf die Situation der Modelle, die es aushalten müssen, als Objekt angeschaut zu werden, sowie auf die Zeichnerin, die auch ihre Unsicherheiten preisgeben muss. Die Schau kann bis 11. November von 10 bis 22 Uhr besichtigt werden.