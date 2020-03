Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Nun müssen auch einige Patienten in Quarantäne: Ein Arzt des Werner-Forßmann-Krankenhauses in Eberswalde hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Darüber hat der Landkreis Barnim am Sonntagnachmittag informiert. "Der Personenkreis, mit dem der Arzt in den vergangenen Tagen in Kontakt war, wurde identifiziert", heißt es in einer Pressemitteilung. Die betreffenden Mitarbeiter und Patienten würden derzeit auf das Virus getestet. "Der ordnungsgemäße Betrieb des Krankenhauses ist nicht gefährdet", wird versichert.

Insgesamt sind damit vom Gesundheitsministerium des Landes zehn Fälle einer Infektion mit dem Corona-Virus im Barnim bestätigt worden, Stand zum Redaktionsschluss. Der Arzt, der nach Angaben aus dem Klinikum in Berlin lebt, war der neunte dieser Fälle. Zuvor waren vier Corona-Infektionen in Eberswalde, drei in Wandlitz sowie ein Fall in Biesenthal bestätigt worden.

Zwei Teststellen direkt neben den Krankenhäusern in Eberswalde und Bernau gingen am Wochenende in Betrieb – mit extra Zugängen, um mögliche Corona-Infizierungen im Zusammenhang mit der Entnahme von Abstrichen zu verhindern. Nach dem Vorbild der Berliner Charité sind die Zelte ausschließlich zum Abklären von Corona-Fällen vorgesehen. Um Laborkapazitäten nicht zu überlasten, werde allerdings nur getestet, wer nach vorheriger Rücksprache mit dem Gesundheitsamt unter Telefon 03334 214-1601 dazu aufgefordert wird, betont Oliver Köhler, Pressesprecher des Landkreises.

Gleichwohl müsse man davon ausgehen, "dass es in der Bevölkerung bereits einen hohen Grad bislang noch nicht diagnostizierter Infektionen gibt", erklärte Landrat Daniel Kurth nach Absprachen der Verwaltungsspitzen am Sonntag. Oberstes Ziel bleibe daher weiterhin, die Geschwindigkeit bei der weiteren Verbreitung des Virus zu reduzieren. Kurth kündigte an, alle dafür erforderlichen Maßnahmen schrittweise ergreifen zu wollen.

Nach dem Verbot für Veranstaltungen von mehr als 1000 Personen, das bereits ab dem Wochenende in Kraft war, solle diese Maßnahme im Laufe der Woche ausgeweitet werden und die Zahl der Teilnehmer deutlich nach unten korrigiert werden. Eine entsprechende Allgemeinverfügung befindet sich in Vorbereitung, teilt Pressesprecher Köhler mit.

"Movie Magic" geschlossen

Vorgesehen sei darüber hinaus, zahlreiche Einrichtungen wie Museen, Bibliotheken, Schwimmbäder, Freizeiteinrichtungen und ähnliches zu schließen. Verschärft werden soll zudem das Betretungsverbot für soziale Einrichtungen wie etwa Pflegeheime. Es soll künftig für alle Besucher und nicht nur für Rückkehrer aus Risikogebieten gelten. Details zu Notbetreuungen für die Kinder von Mitarbeitern "kritischer Infrastruktur" während der Schließung von Schulen und Kitas ab Mittwoch will der Kreis am Montag bekanntgeben. Der Klinikkonzern GLG richte eine Betreuung für die Kinder von Mitarbeitern ein, informiert Sprecher Andreas Gericke.

Nachdem zum Wochenende öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 30 Teilnehmern abgesagt wurden und künftig beim Landkreis angezeigt werden müssen, haben viele Einrichtungen bereits ihre Türen geschlossen. Das Eberswalder Kino "Movie Magic" schloss am Freitagabend nach den 20 Uhr-Vorstellungen bis auf Widerruf seine Pforten. Die Evangelische Stadtkirchengemeinde Eberswalde hat ihre Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen bis zum 5. April abgesetzt. Eine Entscheidung zu den Gottesdiensten in der Kar- und Osterwoche stehe noch aus, informiert Pfarrer Hanns-Peter Giering.

Um das Gesundheitssystem und den Bevölkerungsschutz zu verstärken, sucht der Landkreis dringend Freiwillige. Dazu zählten vor allem medizinisch vorgebildetes Personal, Ärzte und Ärzte, die sich bereits im Ruhestand befinden. Diese können sich Kreissprecher Köhler zufolge unter Telefon 03334 2594959 oder E-Mail schmidt@buergerstiftung-barnim-uckermark.de melden.