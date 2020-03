Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Aus Sorge vor einer möglichen Corona-Epidemie sind am Wochenende weitere Vorkehrungen getroffen worden, die teilweise weitreichende Auswirkungen für die Menschen in einigen Regionen des Landkreises haben.

Amt Temnitz

Im Amt Temnitz werden Vorbereitungen für Schließungen der Kitas und Horte getroffen. Dabei ist mit Stand vom Sonntag geplant, eine Notbetreuung in den Kitas in Rägelin, Walsleben, Kränzlin und Wildberg anzubieten. So soll vermieden werden, dass es eine größere Ansammlung von Kindern in wenigen Einrichtungen gibt. Das Amt will darauf achten, dass beim Einsatz der Erzieher die Beziehungen zu den Kindern berücksichtigt werden. Die Notfallversorgung soll nur dann in Anspruch genommen werden können, wenn die Betreuung der Kindern anderweitig nicht möglich ist. Der Bedarf soll ab heute bei den Eltern während der Bringphase erfragt werden. Das Amt bittet die Eltern um Verständnis für das Vorgehen. Auch die Jugendclubs im Amtsbereich werden ab heute und erst einmal bis 19. April geschlossen.

Der Theatersommer Netzeband sagt zwei Veranstaltungen ab: "Danses exotique", das nun bei der Langen Nacht des Theaters am 29. August stattfindet und das Klarinettenfestival "Carte blanche", das von Anfang Mai in den Herbst verlegt wird. Karten können in Gutscheine für andere Veranstaltungen umgewandelt oder bei der Tourist-Information in Rheinsberg zurückgegeben werden.

Neuruppin

Der Tempelgartenverein hat seine für Mittwoch geplante Mitgliederversammlung abgesagt, bei der auch ein Film gezeigt werden sollte. Das komplette Programm des Aequinox-Festivals wurde von diesem Wochenende auf den 19. bis 21. März 2021 verschoben. Alle gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wer seine Karten stornieren möchte, kann das dort tun, wo sie erworben wurden. Wer weiß, dass er die nächste Aequinox.Ausgabe nicht besuchen kann, kann seine Karten aber auch einfach behalten und damit Existenzen sichern, wie die Veranstalter mitteilten. Damit würde den vielen Beteiligten des Festivals, deren Einnahmen jetzt für Monate komplett ausbleiben, ein wenig geholfen werden.

Wustrau

Das Brandenburg-Preußen Museum schließt heute. Einen Wiedereröffnungstermin gibt es nicht.

Rheinsberg

Die Musikkultur Rheinsberg gGmbH hat bis zum 30 April alle Veranstaltungen abgesagt.