Dirk Schaal

Neuenhagen (MOZ) Der Einladung, gemeinsam mit dem Nabu die "Grüne Lunge" Neuenhagens kennen zu lernen, waren nicht nur Mitglieder des extra für die Zukunft der Trainierbahn geschaffenen zeitweiligen Ausschusses, sondern auch viele Gemeindevertreter und interessierte Einwohner gefolgt. "Wichtig ist es, dass alle Ausschussmitglieder auf dem gleichen Wissensstand sind, um auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Das ist heute ein Beitrag dazu", erklärte der Ausschusschef Klaus Obendorf (CDU).

Frank Ott vom Neuenhagener Nabu nahm sich der Gruppe an und stellte die Trainierbahn aus Sicht des Naturschützers vor. Das Areal ist im Flächennutzungsplan als Erholungsgebiet ausgewiesen. Ohne diesen Bereich hätte Neuenhagen Mühe, den durchschnittlichen Pro-Kopf-Anteil von Erholungsfläche gegenüber Siedlungsbereich zu erfüllen. Verschiedene Biotope, in denen bedrohte Arten, Fauna sowie Flora, noch einen Platz auf der Erde finden, runden den sensiblen Naturschutzbereich ab. Dass es dort auch einen Os gibt, überraschte viele Gäste, wie auch der Begriff an sich. "Das ist eine wallartige Erhebung, die noch von der Eiszeit übrig geblieben ist", erklärte Frank Ott. Zur DDR-Zeit sei der stellenweise abgetragen worden und dafür sind Jauchegruben entstanden.

Waldstücke ("mein Märchenwald" – O-Ton Ott) und Wiesen wechseln sich im Inneren der drei Grasbahnen sowie der Sandbahn ab. Die Trockenwiesen bewirtschaftet Uwe Schmutzler. "Ein Unding ist, dass viele Hundebesitzer hier ihre Tüten mit Hundekot entsorgen. Beim Mähen kommen die mit ins Heu, wenn man die nicht per Hand absammelt. Da muss unbedingt ein Umdenken geschehen", sagte er mahnend. Auch könnte er sich gut vorstellen, die Trainierbahn touristisch zu erschließen, aber dazu muss ein Gesamtkonzept her. Frank Ott erklärte indes, welchen Konflikt der Naturschutz mit dem Denkmalschutz derzeit austragen muss. Der Weißdorn, den etwa 80 Tierarten als Teil ihrer Lebensgrundlage gemeinsam haben, soll weg, weil er keine historischen Vorfahren auf der Trainierbahn hat.

Auch Einwohner fordern ihr Gewohnheitsrecht ein. "Seit Jahren gehen wir hier immer mittwochs walken", erklärte die 78-jährige Waltraud Doll vom Gartenverein. Dagegen hat Peter Hoeck Domig, Managing Director der Rennbahn, in Vertretung des Eigentümers Gerhard Schöningh, nichts einzuwenden. "Nur müssen Sie auch unser Anliegen verstehen, dass wir als Eigentümer für die öffentliche Nutzung nicht die alleinige Haftung übernehmen wollen und können", sagte er der versammelten Runde und erntete dafür viel Verständnis.

Gerade als sich der verstreute Rest der Gruppe auf den Nachhauseweg machen wollte, bahnen sich Pferd und Reiter mit ordentlichem Tempo ihren Weg über die Sandbahn. "Das ist ein professioneller Galopper, das sieht man gleich", sagte Jens Sorge, ein ausgewiesener Reitsportfachmann. "Früher war hier bis 14 Uhr Training, erst dann durfte die Öffentlichkeit rein. Vielleicht sollte man das auch wieder so machen, um Unfälle zu verhindern", sagte er nachdenklich. Denn gerade kurz vorher hatte ein Kind mit Hund an fast der gleichen Stelle die Bahn ohne zu schauen überquert.

Zuversicht für einen Einklang

Welch komplexe Gemengelage hinter der Trainierbahn steht, wurde einigen Ausschussmitgliedern erst nach dem Rundgang klar. Da sind wirtschaftliche Interessen, die mit dem Landschaftsschutz unter einen Hut gebracht werden müssen. Die Öffentlichkeit möchte weiterhin Zugang zur Naherholung, wo aber der Reitsport professionelle Trainingsbedingungen hat und auch nutzen will. Dabei stören aber auch Freizeitreiter auf der Bahn. Zu guter Letzt liegen auch Denkmal- und Naturschutz nicht immer auf einer Wellenlänge. "Jede Forderung hat ihre Berechtigung. Wir werden uns alle Argumente, für und wider, anhören und da­rüber sprechen. Ich bin zuversichtlich, dass wir alle Interessen der Beteiligten in Einklang bringen können", sagte Klaus Obendorf nach der etwa zweistündigen Begehung.