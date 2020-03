Restlos ausverkauft: Das Regal für Toilettenpapier am Sonnabend in einem Einkaufsmarkt in Bad Freienwalde. Am Abend war alles wieder aufgefüllt. © Foto: Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Sie fallen bei all den Hamsterkäufen aus der Reihe", sagt eine Kassiererin in einem Einkaufsmarkt in Bad Freienwalde, als der Autor am Sonnabend zwei Artikel aufs Laufband legt. Gibt es hier tatsächlich Hamsterkäufe? "In meinem nächsten Leben schreibe ich ein Buch darüber", nickt sie mit einem schelmischen Lächeln.

Bei aller Unsicherheit, die diese Krankheit bei den Menschen auslöst, ist noch Platz für Humor. Verhungern muss niemand, die Regale sind prall gefüllt, aber nicht bei allen Warengruppen. "Es gibt keinen Sack Kartoffeln mehr", ärgert sich ein Freienwalder kopfschüttelnd. Auch Eier, Gemüse, Knäckebrot, Nudeln sind am Nachmittag restlos ausverkauft. Vor allem bei Konservendosen wird der Schwund deutlich. Wer auf Fisch steht, hat dagegen freie Wahl – denn der wird nicht gehamstert. "Ich hoffe, dass die Lebensmittel nachher nicht alle auf dem Müll landen", sagt ein Kurstädter mit Blick auf die vollen Einkaufswagen.

Nudeln restlos ausverkauft

Ausgeplündert ist auch das Pasta-Regal im Supermarkt nebenan. Bei Spätzle sieht es noch gut aus, die schwäbische Nudel hat es schwer in Brandenburg. So groß ist die Not dann doch nicht. Gähnende Leere herrscht in den Regalen, wo Preisschilder auf Toilettenpapier hinweisen. "Wir müssen wohl die Zeitung nehmen", bemerkt ein Rentner. Schon am Abend waren viele Regale wieder gefüllt.

Die Nachricht, dass Polen Sonntagnacht die Grenze schließt, löste einen großen Ansturm aus. Eine Blechlawine von immensen Ausmaßes wälzte sich am Sonnabend auf der B 158 nach Polen. Bis zur Kreuzung Platzfelde stauten sich die Autos. Am Sonntag ging dann nichts mehr. "Wir haben unsere Leute in Urlaub geschickt", sagt Niclas Gesch. Geschäftsführer des Polenmarkts Hohenwutzen in Osinow Dolny am Sonntag. Die polnische Regierung habe die Grenzschließung für zehn Tage angekündigt. "Wir müssen abwarten", so Gesch. Für den Markt hat sich der Sonnabend gelohnt. Die Lager seien gut abverkauft.

Chor sagt Konzert ab

Das kulturelle Leben in der Region findet kaum noch statt. Der Projekt-Circus Sperrlich räumte den Platz am alten Finanzamt schon am Freitag. Die Vorstellungen zum Abschluss der Projektwoche der Fontane-Grundschule sind abgesagt worden. "Wir verschieben das Frühlingskonzert mit dem Handwerker-Männerchor", teilte Marco Büchel, Vorsitzender des Oberbarnimer Kulturvereins am Sonnabend mit.

"In Übereinstimmung mit den wegen des Coronavirus Epidemie angeordneten Maßnahmen zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr und wegen der Schließung unserer Sportstätten werden bis auf Widerruf alle Reha-Sportveranstaltungen eingestellt", teilte der Vorstand des Vereins Ambulanten Reha-Sport für Herz-, Lunge und Orthopädie Bad Freienwalde mit. Auch das geplante Hallensport- und Spielfest sowie die vorgesehene Jahreshauptversammlung werden verschoben. Prötzels Gemeindevertretersitzung heute Abend ist abgesagt.