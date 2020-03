Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt gab es bis zum Sonntagabend, 19 Uhr, keinen bestätigten Covid-19-Fall. Allerdings befinden sich gegenwärtig zwei Personen in häuslicher Quarantäne, teilte der Oberbürgermeister mit. Es handele sich um Verdachtsfälle, das Gesundheitsamt warte auf die Testergebnisse. Einzig am Klinikum haben sich bisher zwei Mitarbeiterinnen infiziert, beide wohnen nicht in Frankfurt (Oder).

Am Montag und Dienstag haben die Schulen in Frankfurt noch geöffnet, es findet regulärer Unterricht statt. Allerdings können Kinder bereits an diesen beiden Tagen vorsorglich dem Unterricht fernbleiben. Das Bildungsministerium bittet Eltern darum, die Schulen zu informieren. Ab Mittwoch findet bis zu den Osterferien kein Unterricht mehr statt.

Kitas und Horte bleiben ebenso am Montag und Dienstag noch regulär geöffnet. Danach schließen die Einrichtungen, und nur ein Notbetrieb für Kinder, deren Eltern in besonders sensiblen öffentlichen Einrichtungen arbeiten, wird aufrecht erhalten. Die Verwaltung bespricht sich am Montagvormittag mit allen freien Trägern zum Verfahren und zum Kriterienkatalog. Zugleich sollen alle Eltern der mehr als 4200 Kita- und Hortkinder per Elternbrief informiert werden.

Auch Bibliotheken schließen

Alle städtischen Einrichtungen schließen bis auf wenige Ausnahmen am Montag. Das hat der Oberbürgermeister verfügt. Dazu gehören die Volkshochschule, die Stadt- und Regionalbibliothek, die Musikschule, die städtischen Museen sowie das Kleist Museum. Die Schwimmhalle kann am Montag und Dienstag noch für den Schulsport genutzt werden, für Freizeit- und Vereinsschwimmer ist die Nutzung des Hallenbads vorerst bis Ostern untersagt.

Die Stadtverwaltung bleibt ab Montag für Bürger und Besucher geschlossen. Die Arbeit geht trotzdem weiter, die Mitarbeiter bleiben erreichbar. Auf ihrer Internetseite hat die Stadt eine lange Liste mit Telefonnummern und E-Mail-Adressen aller städtischen Ämter, Einrichtungen und stadteigener Gesellschaften veröffentlicht. Das Bürgerbüro der Stadt ist telefonisch unter 0335 552 3330 zu erreichen, das Gesundheitsamt unter 0335 552 5301.

Die Stadtverkehrsgesellschaft fährt am Montag und Dienstag nach dem regulären Fahrplan. Nur die Buslinie 983 nach Słubice verkehrt nicht mehr, da die Grenze geschlossen ist. Ab Mittwoch stellt die SVF den Bus- und Straßenbahnverkehr auf den Ferienfahrplan um. Sollte es personell möglich sein, könnten auch die Linien 3 und 5 zeitweise fahren, so Christian Kuke, SVF-Geschäftsführer. Alle durch Fahrgäste und Personal genutzte Bereiche in den Fahrzeugen wie Haltestangen, Griffe und Automaten werden täglich desinfiziert.

Die Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung in Markendorf-Siedlung ist ab Montag für den Besucherverkehr geschlossen. Fragen von Versicherten werden am kostenlosen Servicetelefon unter 0800 100048015 beantwortet.

Nach der Aussetzung des Lehr- und Veranstaltungsbetriebes stellt die Viadrina auch den Betrieb der Mensa, der Coffee-Bar, des Service-Points sowie der Universitätsbibliothek ein.

Beruhigende Nachrichten gibt es von den Stadtwerken Frankfurt (Oder), der Netzgesellschaft und der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft (FWA). Die Unternehmen sind bestmöglich auf die Krise vorbereitet. "Die Versorgung mit Trinkwasser sowie die Entsorgung des Abwassers ist stabil gesichert", teilt FWA-Sprecherin Anne Silchmüller mit. Es gebe einen Pandemieplan, in dem auch eine Notbesetzung festgelegt sei. Kunden werden gebeten, Zählerkarten per Post zu schicken, in den Briefkasten der FWA am Hoftor einzuwerfen oder den Zählerstand online zu übermitteln.

Viele Menschen werden die kommenden Wochen zu Hause verbringen, der Strombedarf wird steigen. Jana Schein, Geschäftsführerin der Netzgesellschaft Frankfurt, versichert: "Die Versorgung mit Strom und Gas ist auch bei eventuell auftretenden Spitzenlasten gesichert." Es stünden darüber hinaus genügend Last vom vorgelagerten Netz sowie ausreichend Kraftwerksreserven zur Verfügung. Ausfälle seien nicht zu befürchten.

Notfallpläne bei Stadtwerken

Die Stadtwerke haben Vorkehrungen getroffen, dass geschäftskritische Vorgänge in der Verwaltung störungsfrei auch von zu Hause erledigt werden können, informiert Geschäftsführer Torsten Rögelin. Für den besonders wichtigen Erzeugerbereich gebe es Pläne für Notfallsituationen.

OB René Wilke ruft die Frankfurter dazu auf, ihre sozialen Kontakte "auf das notwendige Minimum zu beschränken. Das gilt für den privaten Bereich wie auch für die Inanspruchnahme öffentlicher und kommerzieller Dienstleistungen im Stadtgebiet".