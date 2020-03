Ellen Werner

Finowfurt (MOZ) Ein Bungalow in den Gartenanlagen An den Tongruben in Nähe der Finowfurter Walzwerkstraße ist am Sonntagnachmittag vollständig abgebrannt. Grundstücksnachbarn hatten Rauch und Flammen wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert, die gegen 15 Uhr vor Ort war. "Wir haben den circa vier mal sechs Meter großen Bungalow in Vollbrand vorgefunden", sagt Einsatzleiter Michel Felchow von der Feuerwehr Finowfurt. "Er war nicht mehr zu retten und ist komplett ausgebrannt."

Felchow zufolge haben Nachbarn auch die Anwohnerin aus dem Gebäude geholt, die geschlafen habe. Die Frau sei wegen leichter Verbrennungen an einer Hand ins Krankenhaus gebracht worden. Sie habe noch eine Katze in dem brennenden Bungalow vermisst.

Insgesamt 45 Feuerwehrleute waren demnach bis zum Abend im Einsatz. Zusätzlich zu den freiwilligen Wehren Finowfurts und Lichterfeldes seien die Einsatzkräfte aus Eichhorst und Altenhof nachalarmiert worden. Die Eberswalder Berufsfeuerwehr stellte zudem ihren Atemschutzgerätewagen. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.