MOZ

Eberswalde (MOZ) Bei einem Unfall in Eberswalde sind am Samstagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 82 Jahre alter Mann in der Neuen Straße/Ecke Breite Straße die Vorfahrt missachtet. Er und die beiden 74-jährigen Insassen des anderen Wagens wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallautos mussten abgeschleppt werden.