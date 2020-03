Daniela Windolff

Angermünde/Schwedt (MOZ) Noch einmal raus und sich mit Polen-Zigaretten, billigem Sprit und Stiefmütterchen für Balkon und Garten eindecken. Die Nachricht, das Polen kurzfristig in der Nacht zum Sonntag seine Grenzen für alle Ausländer abriegelt, sorgte am Sonnabend zeitweilig für lange Staus am Schwedter Grenzübergang und großen Andrang in Geschäften und Tankstellen der polnischen Nachbarstadt. Ruhig war es dagegen im Oder-Center, wogegen sich viele Uckermärker in den Drogerien und Lebensmitteldiscountern mit haltbaren Nahrungsmitteln, Waschmittel und Toilettenpapier bevorrateten und die Regale leer kauften, als drohe ab Montag eine Ausgangssperre für alle.

Kulturelles Leben abgesagt

Zu Hause bleiben sollen tatsächlich Kita- und Schulkinder. Ab Mittwoch schließen auch in Angermünde und Schwedt Kitas und Schulen voraussichtlich bis zum Ende der Osterferien, die am 19. April enden. Heute und morgen werden Kitaträger und Schulleitungen mit den Verwaltungen und dem Gesundheitsamt über die Vorgehensweise und alternative Betreuungsangebote für Kinder beraten, die Eltern informieren und gemeinsam nach Lösungen in Härtefällen suchen.

Fast vollständig zum Erliegen kommt in der Region das kulturelle und gesellschaftliche Leben. Inzwischen werden nicht nur Großveranstaltungen ab 1000 Besuchern abgesagt, wie die MOZ-Osterfete im Angermünder Tierpark, die Angermünder Wirtschafts- und Kulturtage am Kloster, die Seniorenmesse in den Schwedter Bühnen, der Feuerwehrverbandstag in Angermünde, der Einsteintag mit Gala im Gymnasium und der geplante Antirassismustag des Schwedter Bürgerbündnisses, sondern auch fast alle kleinen Veranstaltungen. So fiel der Kreisrezitatorenausscheid der Grundschulen in Angermünde Corona zum Opfer. Der für Dienstagabend geplante Vortrag zu jüdischer Vielfalt "Vom Leben auf gepackten Koffern" mit der Heinrich-Böllstiftung im Angermünder Rathaus wurde am Wochenende ebenso abgesagt wie die für den 28. März geplante Protestwanderung gegen den geplanten Windkraftausbau der Crussower Bürgerinitiative. Die Stadt Prenzlau schließt vorsorglich das Dominikanerkloster und die Begegnungsstätte Diester und sagt alle Veranstaltungen in der Uckerseehalle und sogar den geplanten Frühjahrsputz in der Stadt ab. Die Naturtherme Templin schließt ab Mittwoch ihre Pforten.

Die SPD verschiebt ihren für den 16. März geplanten Frühjahrsempfang, die CDU sagt das geplante Schlachtefest ab und holt es später nach.

Gottesdienste bleiben offen

Der Kirchenkreis Uckermark hätte sich am Sonnabend in Schwedt zur Kreissynode mit wichtigen Themen und Wahlen treffen wollen. Doch angesichts der unvorhersehbaren Ausbreitung des Coronavirus entschieden Superintendent Reinhart Müller Zetzsche und der Präses der Kreissynode, Pfarrer Zobel aus Boitzenburg Vorsicht walten lassen und die Versammlung des Kirchenparlamentes der evangelischen Kirche abgesagt. Wichtigstes Anliegen sei es, die Verbreitung des Virus einzudämmen und die Arbeitsfähigkeit der Pfarrer und Kirchenmitarbeiter nicht zu gefährden, damit sie weiter für ihre Gemeinden tätig sein können.

Ob es einen Nachholtermin im Sommer geben wird oder ob die erforderlichen Entscheidungen auf der nächsten planmäßigen Synode im Herbst stattfinden, stehe noch nicht fest.

Angestanden hätte die Wahl aller regionalen Gremien und Funktionen. Das sind z. B. Stellvertreter des Superintendenten, Präsidium der Kreissynode, Kreiskirchenrat und verschiedene Ausschüsse. Auch die Delegierten für die Landessynode, also die Synodalen, wären gewählt worden. All diese Wahlen stehen nach sechs Jahren neu an.

Auch weitere kirchliche Veranstaltungen sind von Einschränkungen oder Absagen betroffen, zum Beispiel der Jugendkreuzweg. Gottesdienste können unter Beachtung sinnvoller Vorsichtsmaßnahmen noch stattfinden. Auf die Feier des heiligen Abendmahls, bei dem Brot und Wein miteinander geteilt werden, soll vorerst verzichtet werden.