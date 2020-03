MOZ

Staffelde (MOZ) Diebe haben am Wochenende vom Betriebsgelände der Geflügelmastanlage Birkenhof in Staffelde zwei Ackerschlepper der Marke John Deere samt Düngerstreuer und einen Mercedes Sprinter gestohlen. Sie waren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte, in der Zeit von Freitag, 16 Uhr bis Sonnabend kurz nach 6 Uhr auf das Areal eingedrungen, hatten dafür zwei Zugangstore aufgebrochen. Die Einbrecher verschafften sich außerdem Zutritt zu zwei Nebengebäuden und stahlen daraus 200 Liter Dieselkraftstoff und Desinfektionsmittel. Weil der Ackerschlepper mit einem GPS-Ortungssystem ausgerüstet war, wusste die Polizei, dass er sich in Polen befand. Die polnischen Kollegen fanden die gestohlenen Fahrzeuge in einem Waldgebiet nahe der Ortschaft Barlinek. Der Mercedes Sprinter blieb jedoch verschwunden.