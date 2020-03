MOZ

Bernau (MOZ) Nach einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Oranienburger Straße in Bernau in der Nacht zum Sonntag ermittelt die Polizei gegen drei Tatverdächtige. Die Beamten, die gegen

23.45 Uhr alarmiert worden waren, hatten in der Nähe der Einrichtung die Jugendlichen im Alter von 16, 17 und 18 Jahren gestellt, von denen einer bereits einschlägig wegen Eigentumsdelikten bekannt war. Im weiteren Verlauf habe sich der Verdacht erhärtet, dass das Trio mit dem Einbruch in Verbindung steht, so ein Polizeisprecher am Sonntag.