MOZ

Schwedt (MOZ) In der Nacht zum Freitag, kurz nach 3 Uhr, hat ein Mann auf einem Parkplatz in der Oderstraße in Schwedt elf Autos beschädigt. Scheinwerfer, Heckscheiben und Stoßstangen der Wagen wurden beschädigt und Spiegel abgetreten. Zeugen alarmierten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der Mann verschwunden. Die Polizei, die Spuren sichern konnte und ein Strafverfahren eingeleitet hat, sucht jetzt nach weiteren Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 03984 350 zu melden.