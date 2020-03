MOZ

Blumberg (MOZ) Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der auf der A11 mit seinem Wagen einen Ford-Kleintransporter gerammt hat und dann einfach davongefahren war. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend kurz vor Anschlussstelle Blumberg/Hohenschönhausen. Laut Polizei handelte es sich beim dem Unfallauto, der Richtung Prenzlau unterwegs war, um einen weißen Kleintransporter der Marke Renault. Am Ford, der weiterfahren konnte, entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.