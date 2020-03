Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) "Guten Morgen Eberswalde" hat am Sonnabend mehr Zuschauer denn je erreicht. Erstmals in ihrer fast 13-jährigen Geschichte ist eine Ausgabe der beliebten Samstagsreihe online übertragen worden. Mit dem Live-Stream auf der Facebook-Seite der Reihe reagierten Veranstalter Udo Muszynski und sein Team kurzfristig auf die Absage aller öffentlichen Veranstaltungen im Landkreis Barnim mit mehr als 30 Teilnehmern, die am Vortag wegen der Corona-Krise erlassen wurde. In einer Privatwohnung richteten sie ein kleines Studio ein. Ohne unmittelbares Publikum zeigte dort die Puppenspielerin Anna Fülle mit ihrem Theater Kokon aus Weimar das Stück "Ferdinand, der Stier".

Stets zwischen 50 und 85 Nutzer verfolgten Muszynski zufolge die Live-Übertragung. Kurz danach hatte das Video, das eine Woche online bleiben soll, bereits mehr als 1000 Aufrufe. Inzwischen sind es über 1200. "Wir hatten wahnsinnstolle Reaktionnen auf den verschiedensten Kanälen und wurden sogar in Singapur gesehen", sagt Muszynski. Auch in den kommenden Wochen sollen die Guten-Morgen-Veranstaltungen online stattfinden.