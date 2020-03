MOZ

Hohensaaten (MOZ) Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 11. März, und dem vergangenen Freitag brachen Unbekannte in Hohensaaten einen Transporter auf. Anschließend bedienten sich die Täter an den darin gelagerten Werkzeugen. Im gleichen Zeitraum wurden von einer naheliegenden Baustelle auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Rohren entwendet. In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten. Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.