Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Im Landkreis Oder-Spree ist die Anzahl der positiv auf den Coronavirus Getesteten weiter angestiegen.

"Im Landkreis sind elf Personen betroffen", informiert der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Ricardo Saldaña-Hendreck. Darunter sei ein Fall, der nach Berlin-Reinickendorf übermittelt wurde: "Bei allen Betroffenen handelt es sich um einen leichten Verlauf." Einen Schwerstverlauf gebe es im Landkreis nicht.

Der Mediziner bestätigt, dass die Anzahl der positiv getesteten Menschen zunimmt: "Das hängt vor allem mit den Reiserückkehrern aus Österreich zusammen. Aber die Menschen sind vernünftig und melden sich bei uns." Insofern laufe es gut, wobei die Ermittlung von Kontaktpersonen sehr aufwendig sei: "Daher empfehle ich jedem, seine Kontakte zu anderen Menschen soweit wie möglich für wenigstens 14 Tage einzustellen." Über das Infotelefon wird auch zu Veranstaltungen beraten: "Auf Partys oder Discos sollte selbst im privaten Bereich verzichtet und Geburtstagsfeiern nach Möglichkeit verschoben oder im kleinen Kreis gefeiert werden."

Saldaña-Hendreck verweist zudem darauf, dass der Landkreis derzeit Vorkehrungen trifft, um Strukturen zu schaffen, die es beispielsweise ermöglichen, Menschen zu versorgen, die das nicht selbst tun können. Heute gibt es im Gesundheitsamt eine weitere Strategiebesprechung.

Im Zusammenhang mit der weiteren Verbreitung des Coronavirus hat der Landrat eine Allgemeinverfügung für den Umgang mit größeren Veranstaltungen im öffentlichen und privaten Bereich erlassen, wonach bei einer Zahl ab 100 zu erwartenden Teilnehmenden diese dem Landrat unverzüglich schriftlich anzuzeigen sind.

Der Beeskower Bürgermeister Frank Steffen informiert über die Webseite, dass in den Kommunen eine Notbetreuung für Kinder und Schüler organisiert werden soll und bittet betroffene Eltern um Verständnis, dass am Montagmorgen dazu in den Einrichtungen noch nicht konkret Informiert werden kann. Steffen schreibt: "Die Entscheidung wurde am späten Freitagnachmittag in Potsdam getroffen und ich werde mich am Montagvormittag dazu mit den Leiterinnen und Leitern der Einrichtungen treffen." Die Betreuung werde aber nur für einen sehr begrenzten Kreis von Kindern möglich sein. Daher sollte eine Betreuung im privaten Umfeld organisiert werden.

Des Weiteren bittet der Bürgermeister – um die Stadtverwaltung in den nächsten Wochen arbeitsfähig zu halten – darum, Anträge möglichst auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben und nur persönlich ins Rathaus zu kommen, wenn es dringend erforderlich ist. Des Weiteren sollten vorrangig Telefon und E-Mail genutzt und Bargeldeinzahlungen in der Kasse vermieden werden. Besser sei es Gebühren und Steuern zu überweisen. Am Dienstag wird Frank Steffen nach Absprache mit den Organisatoren des Stadtfestes und des Altstadtlaufes über eine Absage entscheiden.

Auch Cornelia Schulze Ludwig, Bürgermeisterin der Stadt Storkow, hat umfassende Vorkehrungen getroffen: Ab Mittwoch sind Europaschule und Kitas geschlossen – eine Notfallbetreuung für Kinder bis zur Jahrgangsstufe Sechs wird sichergestellt.

Sabine Bogan leitet die Bogan Hauskrankenpflege GmbH mit Sitz in Beeskow. Auch vier Wohngemeinschaften gehören zur Firma. Sie sagt: "Es gibt von der zuständigen Behörde bisher keine Verfahrensanweisungen für Pflegedienste. Die Bewohner der Wohngemeinschaften sind am wenigsten gefährdet, da eine Infektion nur von außen kommen kann." Für Angehörige und Personal stellen wir Desinfektionsmittel zur Verfügung und haben Schilder mit Hinweisen aufgestellt. In den Wohngemeinschaften seien Hinweise zum richtigen Händewaschen und zur Händedesinfektion ausgehängt. Handdesinfektionsmittel und Mundschutz stünden zur Verfügung.

Schwierig sei die Bestellung von Desinfektionsmitteln: "Wir erhalten den Hinweis ‚zur Zeit nicht lieferbar‘ und warten bereits seit zwei Wochen auf eine Bestellung." Sie wünsche sich aber vor allem, dass sich Pflegekräfte jederzeit und so oft sie es für nötig befinden, testen lassen können."