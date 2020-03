Guten Appetit: Einer der Mönche reicht einer Besucherin einen Teller Graupensuppe mit Gemüse und hat auch schon den Teller für die Nachbarin in der Hand. Die vier Mönche, die das Essen ausschenken, werden in der Gemeinschaft Tischdiener genannt. © Foto: Jörg Kotterba

Jörg Kotterba

Neuzelle (freier Mitarbeiter) Ich fand diese zwei Stunden der Stille mystisch – und zugleich brennend aktuell. Mir kam in den Sinn, öfter Orte der Ruhe zu suchen. Um dort zu entschleunigen, wie es Neudeutsch heißt."

Mit wenigen Worten brachte Katrin Bock ihre Erfahrung vom klösterlichen Fastenessen in Neuzelle mit den Patern Simeon, Kilian, Isaak und Konrad sowie den Fratern Aloysius Maria und Alberich Maria auf den Punkt. Wobei sich die Anrede "Pater" auf ein Ordensmitglied bezieht, das Priester ist und Verantwortung für den Konvent trägt. Hinter "Frater" hingegen verbirgt sich ein Barmherziger Bruder ohne spezielle Leitungsaufgaben. Katrin Bock, aus Potsdam angereist, nahm am Freitagabend mit 59 anderen Gästen am klösterlichen Fastenmahl mit Vesper in der Stiftskirche St. Marien in Neuzelle ebenso teil wie am gemeinsamen spartanischen Essen im Refektorium und dem Komplet, dem Nachtgebet.

"Meine Freundin Monika Meister, die hier lebt, hatte mich für diesen Abend begeistert. So ein öffentliches Ritual hinter ansonsten verschlossenen Türen findet ja nicht alle Tage statt", begründete die Frau Anfang 60 ihr Kommen. Außerdem wisse man viel zu wenig vom Leben der Mönche. "Deshalb laden wir ja zweimal im Jahr zum klösterlichem Mahl ein – und zwar genau dort, wo schon vor annähernd 700 Jahren unsere Brüder gefastet, gesungen und gebetet haben", erläuterte Pater Kilian Müller.

Der jetzt 43-Jährige gehört zur Gruppe der sechs Zisterziensermönche, die Anfang September 2018 das Kloster Neuzelle als Prio­rat neu gegründet haben. Pater Müller stammt aus einer evangelischen Familie nahe Frankfurt/Main. Nach Stationen in Bamberg, Frankreich, Hamburg und Berlin studierte er an der Europa-Universität Viadrina im hiesigen Frankfurt Kulturwissenschaften. "Dort habe ich mich erstmals intensiver mit dem Zisterzienserorden auseinandergesetzt. 2006 ging ich für ein, wie es heißt, Kloster auf Zeit in das Stift Heiligenkreuz bei Wien. Ein prägendes Erlebnis." Er konvertierte und wurde 2013 zum Priester geweiht.

In Neuzelle ist Pater Kilian Ökonom und kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinschaft. Pater Simeon, mit 54 Jahren der Älteste im Sextett, hielt im spätgotischen Refektorium das Tischgebet und bat Christus um seinen Segen. Schweigend wurden Graupensuppe mit Gemüse und Brot serviert, um der Tischlesung zuzuhören. "Alle Augen warten auf dich, oh Herr, und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit."

Die Fastenzeiten im Kloster sind kein Selbstzweck und dienen nicht in erster Linie dem Gewichtsverlust, erfuhren die Besucher. "Durch das Zurücknehmen des Körperlichen sollen Geist und Sinne geschärft werden. Wir verzichten, um uns freizumachen", betonte Pater Kilian im MOZ-Gespräch. Fasten sei auch eine Zeit der tiefen Seelsorge. Eine einfachere Nahrung, Verzicht im Verborgenen, geistliche Konzentration und das rechte Maß seien wesentliche Elemente des klösterlichen Fastens. Nur am Sonntag sei keine Fastenzeit. "Da gibt es Fleisch und Wein."

Das (kl)österliche Fastenmahl wurde von Norbert Kannowsky begleitet. Der gebürtige Franke lebt seit 2006 in Neuzelle und ist Geschäftsführer der Stiftung Stift Neuzelle. "Ich finde es wunderbar, dass in den dicken Klostermauern die Mönche interessierte Besucher an ihrem lebendigen Klosterleben und ihren Inhalten teilhaben lassen", meinte der diplomierte Forstwirt. Er macht alle Besucher des Stifts Neuzelle darauf aufmerksam, "dass wegen der Coronakrise ab sofort unsere Museen bis auf Widerruf geschlossen bleiben müssen."

Die Heilige Messe der Zisterzienser in der Stiftskirche Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils 6.30 Uhr, ist öffentlich.