Mara Kaemmel

Schöneiche (MOZ) Die Reihe "Klassik Um Sechs" wird in diesem Jahr an insgesamt sechs Abenden fortgeführt, das steht jetzt fest. Die Pianistin Birgitta Wollenweber, Initiatorin der Klassik-Konzerte in der ehemaligen Schlosskirche, präsentierte den druckfrischen Flyer für dieses Jahr.

Aus Anlass des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven sind gleich drei Konzerte seinen Werken gewidmet. Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr wird der Auftritt von Thomas Quasthoff sein. Er findet voraussichtlich am 12. Juli in der Schlosskirche statt.