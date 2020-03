Steffen Göttmann

Rathsdorf (MOZ) Wir hätten das Storchennest eigentlich schon vor zwei Jahren herunter nehmen müssen", sagt Rainer Wartenberg, der sich seit Jahren ehrenamtlich um den Storchenturm Rathsdorf kümmert. Der Storchenbeauftragte Rainer Friedrich habe dies bereits angemahnt.

Wartenberg wohnt direkt neben dem 200 Jahre alten Ziegelbrennofen, in dem auf Initiative des DDR-Naturschutznestors Kurt Kretschmann (1912-2007), dem Begründer des ehrenamtlichen Weißstorchschutzes, 1978 ein kleines Museum eingerichtet wurde. Auf der Spitze thront ein großes Storchennest. Seit 28 Jahren sei es nicht herunter genommen worden", sagt Wartenberg. Weil der Storch das Nest jedes Jahr ein bisschen weiter ausbaut, sei es auf 1,30 bis 1,40 Meter angewachsen.

"Wir müssen es verkleinern, damit es nicht beim nächsten großen Sturm herunter geweht wird", erklärt der Rathsdorfer. Nicht auszudenken, was passiert, wenn ein Unwettersturm während der Brutzeit das Nest herunter stürzt. Es besteht im wesentlichen aus Reisig, aber auch aus Plastikfetzen. Kurzum aus allem, was der Storch für den Nestbau findet. In der Mitte ist weicher Kompost. In dem die Brut aufwächst. Vergangenes Jahr kamen von drei Jungstörchen zwei durch, einer fiel aus dem Nest. 2018 kam kein Storch zur Welt, 2017 waren es vier.

Mit der Drehleiter nach oben

Mit Leitern ist die Spitze des Turms in 16,5 Meter Höhe nicht zu erreichen. Deshalb freut sich Rainer Wartenberg über die Unterstützung der Feuerwehr. Robby Menzel und Marcus Dannenberg von der Freiwilligen Feuerwehr Wriezen rückten mit der Drehleiter an. Auch die Rathsdorfer Feuerwehr beteiligte sich mit mehreren Leuten an dem Arbeitseinsatz. Zudem packten der Wriezener Manfred Klesse vom NABU und Rathsdorfs Ortsvorsteher Lothar Ewerth mit an.

Vorsichtig und Zentimeter für Zentimeter trug Robby Menzel vom Rettungskorb der Drehleiter aus das Nest mit einer Mistforke ab. Um 20 Zentimeter sollte das Nest verringert werden, erklärt Wartenberg. Ob es auf einem Wagenrad aus Holz oder Metall lagert, weiß er nicht einmal.

Rainer Wartenberg, Lothar Ewerth und die Feuerwehrleute stiegen aufs Vordach des Storchenturms, um das herab gefallene Material zusammenzukehren. Wartenberg will damit das Storchennest, das zur Anschauung auf der Wiese vor dem Turm liegt, erneuern. Es ist derart zusammengefallen, dass vom Ursprung her nichts mehr zu erkennen ist.

1995 habe der NABU mit Hilfe der Michael-Otto-Stiftung für Umweltschutz das stark beschädigte Bauwerk umfassend sanieren können, heißt es auf der Internetseite des Naturschutzverbandes. Er richtete eine Ausstellung ein, die über Lebensweise, Verbreitungsgebiete, Flugrouten und Gefährdungen des Weißstorches informiert. Seit 2003 betrieb der NABU Oberbarnim das Storchenmuseum mehr als zehn Jahre lang auf ehrenamtlicher Basis. Dann übernahm das Haus der Naturpflege diese Aufgabe – bis zur vergangenen Saison.

Eröffnung am 3. April

Wriezens Bürgermeister Karsten Ilm (CDU), der dem Storchenturm sehr zugetan sei, habe die Arbeitsinitiative Letschin gefragt, ob sie die Trägerschaft einer Bundesfreiwilligen-Stelle übernehmen würde, um die Öffnungszeiten abzusichern, berichtet Rainer Wartenberg. "Wir müssen eine Lösung finden, denn der Storchenturm ist unser Wahrzeichen", betont Lothar Ewerth.

Die Saisoneröffnung ist vorerst am 3. April geplant, vielleicht mit Schülern der Kretschmann-Oberschule Bad Freienwalde, der Allende-Schule Wriezen und der örtlichen Kindertagespflegestätte in Altgaul.