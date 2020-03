Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Was Verbraucher, die bei ihm Rat suchen, derzeit besonders beschäftigt? Da muss Harald Gräfe, langjähriger Berater der Verbraucherzentrale in Eberswalde, nicht lange überlegen. "Das sind rechtliche Fragen zu Reisen und Stornierungen im Zusammenhang mit Corona", sagt der Jurist. Auch Kündigungen von Prämiensparverträgen durch Banken seien gerade häufig Thema. Im Februar habe die Sparkasse Barnim diese gut verzinsten Verträge gekündigt. "Als nun schon sechste Bank im Land Brandenburg", sagt Gräfe.

Was die Corona-Pandemie anbelangt, sind die Fragen der Verbraucher vielfältig und reichen von Einreisesperren bis zum Wunsch, Reisen abzubrechen. "Es gab einige Anfragen, wo die Leute wissen wollen, welche Möglichkeiten einer Stornierung sie haben oder welche Kosten auf sie zukommen", berichtet der Verbraucherschützer. Vor allem um Italien gehe es dabei, zum Teil schon um Reisen im Sommer.

In einem Fall, berichtet Gräfe, hatten sich Ratsuchende an ihn gewandt, deren Reise mit einem Kreuzfahrtschiff in Italien losgehen sollte und für die bereits die Hauptrechnung fällig geworden war. Zum Zeitpunkt der Beratung hätte zudem noch zur Debatte gestanden, wie der Abfahrtsort überhaupt erreicht werden könne. "Diese Frage hat sich jetzt schon erübrigt. Vieles ändert sich von Tag zu Tag." So haben auch die Berater der Verbraucherzentrale in der Corona-Krise nicht immer eindeutige Antworten.

Eine Frage zum Thema hat Harald Gräfe auch jetzt am Sonntag auf dem Tisch. Die Sprechstunde ist eine Ausnahme – auf den Tag seit 30 Jahren gibt es die Verbraucherzentrale Brandenburg, just am Weltverbrauchertag. Gefeiert wird mit einer Sonntagsöffnung auch in der Beratungsstelle in Eberswalde, wo es den Ableger seit 1991 gibt. Nun will einer der Besucher, die im Vorfeld Termine vereinbart haben, wissen, wie der schon gebuchte Mietwagen kostenfrei abgesagt werden kann.

"Wenn der Wagen individuell gebucht worden ist, kann man nur hoffen, dass der Vermieter kulant ist", sagt Gräfe. Das gelte generell für individuell gebuchte Leistungen wie Unterkünfte und Flüge. Umzubuchen oder zu stornieren sei äußerst schwierig. "Die Möglichkeit, da kostenlos rauszukommen, gibt es nur bei Pauschalreisen und wenn das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausspricht." Anders sei es mit der Kerosinsteuer und weiteren Zuschlägen. "Für ersparte Aufwendungen kann man das Geld leichter zurückerlangen", so der Berater. "Man sollte sich direkt an die Airline wenden." Bei Airlines, die Flüge abgesagt haben, könne man ebenfalls auf Kulanz hoffen.

Webseite informiert aktuell

Zu der Frage, wie es aussieht, wenn Länder Grenzen schließen oder Quarantäne verhängen, verweist Gräfe an Robert Bartel, den Reisespezialisten der Zentrale in Potsdam. In Bezug auf Pauschalreisen dürfte ein "außergewöhnlicher unvermeidbarer Umstand", früher "höhere Gewalt", vorliegen, sagt Bartel. "Da kann ich zurücktreten." Auch in diesen Fällen sei das bei Individualleistungen schwieriger. "Teilweise beziehen wir aber den Standpunkt, dass man bei behördlich angeordneten Einschränkungen sein Geld zurückbekommt." Werde etwa ein Flug behördlich eingeschränkt, hätte man Chancen. Werde der Flug durchgeführt, sagt Bartel, "habe ich individualrechtlich aber kaum Ansprüche".

Ohnehin müsse man abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. "Wir haben nun die Pandemie. Ob man dabei sagen kann, dass jetzt jegliche Reise im Grunde kostenfrei stornierbar ist, das würde ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen."

Im Zusammenhang mit der Corona-Entwicklung stellt auch die Verbraucherzentrale ab heute von der persönlichen Beratung um auf die Beratung am Telefon unter der Nummer 0331 98229995 sowie über digitale Kanäle. Auf ihrer Internetseite veröffentlicht die Verbraucherzentrale Brandenburg täglich angepasste Informationen zu den Rechten Reisender angesichts der Corona-Krise.