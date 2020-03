Ulrich Thiessen,Ina Matthes

Potsdam (MOZ) Als Chef der Grünen-Opposition ist Axel Vogel gegen die industrielle Landwirtschaft zu Felde gezogen. Seit November ist er als Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg für alle Bauern zuständig. Sie erwarten, dass er sich bei der Neuverteilung der EU-Fördergelder für ihre Interessen einsetzt.

Herr Vogel, Sie haben als Minister ein breites Zuständigkeitsfeld. Haben schon alle Interessenvertreter – von den Fischern, über die Pferdezüchter bis zu den Waldbesitzern – ihre Forderungen bei Ihnen abgeladen?

Ich habe den großen Vorteil, als Landwirtschaftsminister im Januar auf der Grünen Woche unterwegs gewesen zu sein. Da hatte ich die Möglichkeit, beispielsweise Vertreter der Landwirtschaft, der Jagd oder der Waldwirtschaft zu treffen. Folglich bin ich sehr gut im Bilde, was die Interessen der einzelnen Gruppen angeht.

Welche Lobbyisten haben Sie schon verprellt?

Ich hoffe, ich habe noch keine Interessengruppen verprellt. Es gibt natürlich unterschiedliche Auffassungen in einigen Bereichen. Das kann gar nicht anders sein.

Ich nehme an, dass Sie als Grünen-Politiker und Verfechter der Bürgerinitiative gegen die Massentierhaltung für eine Reihe von Landwirten ein rotes Tuch sind …

Gerade bei den Landwirten und deren Vertretungen treffe ich auf eine große Offenheit. Uns eint die Erkenntnis, dass sich etwas ändern muss. Das zeigt sich etwa bei den beiden Volksinitiativen zum Insektenschutz. Landnutzer und Umweltschützer nähern sich dem Thema von unterschiedlichen Seiten, sehen aber ein, dass man aufeinander zugehen muss. In einem moderierten Prozess zwischen Landnutzern und Umweltschützern wird jetzt nach einem gemeinsamen Ergebnis gesucht. Das finde ich ausgesprochen positiv. Ich habe verschiedene Landwirtschaftsbetriebe besucht und mit den Verbänden gesprochen. Die Gespräche sind alle sehr gut verlaufen. Wir haben zum Beispiel ein Blühstreifenprogramm aufgelegt, für das die Umweltverbände die Förderung von 5000 Hektar gefordert hatten. Wir hatten innerhalb weniger Wochen Anträge für die doppelte Fläche. Das kostet das Land sieben Millionen Euro. Gelder, die von Land und Bund aufgebracht werden und den Bauern und dem Naturschutz zugleich zugutekommen.

Ist schon absehbar, wie viel Geld den brandenburgischen Bauern in der nächsten EU-Förderperiode fehlen wird?

Es geht nicht nur um die Landwirte, sondern um den gesamten ländlichen Raum. Nach den derzeitigen Kürzungsvorstellungen der EU sollen die Programme, aus denen die ländliche Entwicklung gefördert wird, um 25 Prozent gekürzt werden. Das ist gravierend. Hinzu kommt, dass die allgemeine Flächenprämie um zehn Prozent gekürzt und die verringerte Gesamtsumme stärker Richtung Osteuropa verschoben werden soll. Auch innerhalb Deutschlands haben wir eine Konkurrenzsituation. Die westdeutschen Länder finden, dass bislang zu viel in den Osten geflossen ist, und wollen auch hier eine Umverteilung. Das wird eine sehr, sehr harte Auseinandersetzung in der EU und zwischen den Bundesländern. Was das am Ende für Brandenburg bedeutet, kann ich heute noch nicht sagen.

Es gibt immer wieder eine Debatte um Kappungsgrenzen, die die Förderung großer Betriebe treffen würde. Droht dieses Szenario?

Innerhalb der EU gibt es die Vorstellung, bei 100 000 Euro je Betrieb ausnahmslos zu kappen. Dem wird seitens des Bundeslandwirtschaftsministeriums nicht entgegengetreten. Unser Ansinnen ist es, dass die Zahl der Beschäftigten mit berücksichtigt werden muss. Es macht einen Unterschied, ob ich meiner Betrachtung Betriebe mit 0,3 Beschäftigten je 100 Hektar zugrundelege oder Betriebe mit vielen Arbeitskräften, die ganze Wertschöpfungsketten aufweisen, von der Verarbeitung bis zum Hofladen. Die ostdeutschen Länder treten für die Berücksichtigung der Arbeitskräfte ein.

Damit sind wir schon beim Thema Landgrabbing. Sie haben ein Agrarstrukturgesetz vorgeschlagen. Wie weit sind Sie damit gekommen?

30 Jahre nach der Einheit haben alle ostdeutschen Länder an den Bund geschrieben und gefordert, dass die noch im Bundesbesitz befindlichen 102 000 Hektar Fläche an die Länder übertragen und nicht weiterverkauft werden. Die bundeseigene BVVG – Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH – verkauft höchstbietend, und die meisten heimischen Landwirte sind nicht mehr in der Lage, diese Preise zu bezahlen. Das geschieht auch dann, wenn große Betriebe Nachfolger suchen. Und dann kommen schnell außerlandwirtschaftliche Investoren zum Zuge. Nach deren Verkauf erlebt man sehr schnell, dass daraus Filialbetriebe werden. Die arbeitsintensiven Geschäftsfelder wie Tierhaltung oder Gemüseanbau werden abgeschafft, wie in Golzow im Oderbruch. Übrig bleibt ein Pflanzenbaubetrieb eventuell noch mit einer Biogasanlage. Das bedeutet wenig Arbeitsplätze und keine Wertschöpfung in der Region. Das ist Gift für die ländliche Entwicklung.

Ist es dazu nicht schon zu spät?

Das Interesse an landwirtschaftlichen Flächen ist ungebrochen. Land steigt weiter im Wert und kann gewinnbringend verpachtet werden. Bislang gab es keine Handhabe, gegen dieses Aufkaufen ganzer Betriebe oder von Anteilen vorzugehen. Das Agrarstrukturgesetz soll verhindern, dass steuerfrei Anteile von Betrieben gekauft werden und soll stattdessen die Möglichkeit eröffnen, dass ansässige Landwirte bei Flächenverkäufen zuerst zum Zuge kommen. Das gleiche soll für Pachtverträge gelten. Und wir streben Preisobergrenzen für den Verkauf und die Verpachtung von Flächen an. So kann frühzeitig interveniert werden. Also viele Faktoren, die alle dazu dienen, die regional verankerte Landwirtschaft und die vorhandenen Betriebe zu stabilisie-ren.

Wann soll das Gesetz kommen?

Wir haben für den 19. März zur Auftaktveranstaltung eingeladen, um das Verfahren zur Entwicklung des künftigen agrarstrukturellen Leitbilds zu diskutieren. Alle, die sich beteiligen wollen, sind nach diesem Auftakt eingeladen, das zu tun. Es gibt dann zwei Monate Zeit für Vorschläge. Bis spätestens November soll das Leitbild stehen. Daraus wird dann das Gesetz entwickelt.

Gibt es ein Moratorium zum Verkauf der Flächen?

Das fordern die ostdeutschen Länder in ihrem Schreiben an den Bund. Die BVVG besitzt in Brandenburg noch 33 000 Hektar und will in diesem Jahr 7500 davon verkaufen. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern.

Im Koalitionsvertrag ist festgeschrieben, den Einsatz der chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel bis 2030 zu halbieren. Wann und wie geht es los damit und wo wird damit begonnen? Beispielsweise in den Naturschutzgebieten …

Aktuell ist der Einsatz nur noch in einem Drittel der Naturschutzgebiete erlaubt. Aber es geht um einen breiteren Ansatz und entsprechende Anreize für die Landwirtschaft. Wir werden gemeinsam mit Sachsen, wo das gleiche Ziel in der Koalitionsvereinbarung formuliert ist, eine Methodik erarbeiten. Wir müssen diskutieren, um welche Pflanzenschutzmittel es gehen soll. Und vor allem: Messen wir es an den Wirkstoffen oder einfach an der ausgebrachten Tonnage? Dabei wollen wir natürlich die Landwirte mitnehmen. Wir werden einen Kulturlandschaftsbeirat gründen, der dabei eine wichtige Rolle spielen kann. Dieter Dombrowski, der frühere Vizepräsident des Landtages, soll Vorsitzender dieses Beirates werden. Er kann ohne Stimmrecht als ehrlicher Makler und Moderator die Interessen ausgleichen.

Zu einem aktuellen Thema: Kann das Coronavirus einen Strich durch das Genehmigungsverfahren von Tesla machen? Den Anhörungstermin am 18. März mussten Sie jetzt verschieben.

Für den Ablauf des Genehmigungsverfahrens und den Zeitplan des Investors muss dies keine Auswirkungen haben. Das Landesamt für Umwelt und die beteiligten Behörden prüfen weiterhin die Antragsunterlagen und eingegangenen Einwendungen. Die Genehmigungsbehörde wird, wenn die aktuellen Maßnahmen zum Infektionsschutz beendet sind, unverzüglich einen neuen Termin für die Erörterung festlegen. Wir müssen lernen, dass sich in Zeiten von Corona alles ändern kann. Für uns ist wichtig, dass die Verfahren ordnungsgemäß und rechtssicher vonstatten gehen.

Die Bevölkerung vor Ort ist nach wie vor wegen der Auswirkungen auf das Trinkwasser und die Gewässer in der Region besorgt. Können Sie die Bedenken ausräumen?

Ich finde es gut, dass wir jetzt über das Thema Wasser als begrenzte und begrenzende Ressource reden. Wir sind in Brandenburg gewässerreich, aber wasserarm mit im europäischen Vergleich geringen Niederschlagsmengen. Wir dürfen nicht mehr Grundwasser entnehmen als nachkommt. Bei Tesla reden wir von einem Wasserbedarf, der einer Stadt von rund 50 000 Einwohnern entspricht. Unsere hydrogeologischen Untersuchungen zeigen, dass diese Wassermenge nicht das Problem ist. Aber wir können nicht alles gleichzeitig haben: eine starke Siedlungsentwicklung, eine große industrielle Entwicklung, das wachsende Berlin mit Wasser versorgen und Gärten und Äcker bewässern. Da muss man genau abwägen. Wir kriegen zunehmend eine Konkurrenz um Wasser. Im Fall von Tesla ist das kein Problem. Das Landesamt für Umwelt hat die Förderung der entsprechenden Menge genehmigt. Aber mit dem Klimawandel und der Entwicklung des Landes werden wir solche Diskussionen auch in anderen Regionen bekommen.

Die Strausberger werden bei so einer Diskussion die Sorge haben, dass ihr See geopfert wird …

Gut, dass Sie das ansprechen: Die genehmigte Wasserentnahme bezieht sich auf den Raum Eggersdorf und nicht auf die Region Strausberg. Hier wird nichts zusätzlich in Anspruch genommen.

Die brandenburgischen Verwaltungen haben beim Tesla-Projekt ein enormes Tempo an den Tag gelegt. Ist das jetzt der Maßstab, der bei jedem Imbissstand und jedem Handwerksbetrieb angelegt werden kann?

Ein Imbissstand zum Beispiel muss ja nicht vom Landesamt für Umwelt genehmigt werden. Tesla ist ein riesiges Vorhaben für Brandenburg, noch dazu in einer Schlüsseltechnologie. Wir haben alle Kräfte auf dieses Vorhaben vereint, zusammen mit dem Kreis und der Gemeinde. Alle Behörden haben rechtssicher und sauber gehandelt. Das ist wichtig, schließlich schaut man auch von außen mit großen Augen auf Brandenburg. Das konzentrierte gemeinsame Agieren kann ein Beispiel für weitere Vorhaben werden. Und auch die unabhängigen Gerichte haben über die Klagen schnell entschieden. Auch dies ist besonders zu würdigen.