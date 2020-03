Carola Voigt

Angermünde/Zuchenberg (MOZ) Bei der PSG Gut Angermünde in Zuchenberg haben 16 Nachwuchsreiter bis21 Jahre einen Lehrgang in Dressur und Springen erhalten. "Wir als Kreisreiterverband wollen unsere jungen Sportler vor dem Beginn der "Grünen Saison" unterstützen und fördern, um ihnen einen guten Start in ihre Wettkampfsaison zu ermöglichen. Da sich das Böckmann-Center Prenzlau als Sponsor erwies, mussten die Teilnehmer nur eine geringe Gebühr bezahlen. Besten Dank dafür", so Philipp Hoffmann, Nachwuchsleiter des Kreisreiterverbandes Uckermark.

Zwei Tage unter Beobachtung

Am ersten Tag gingen 12 junge Damen und ein männlicher Reiter in sechs Gruppen in den Springparcours. Jedes Duo (auch das Trio) bekam eine einstündige Einheit. Das Training leitete Torsten Hoffmann vom PSV Pinnow. Er selbst ist ein erfahrener Springreiter, hatte wohl 2013 und 2014 seinen Höhepunkt mit vielen und großen Erfolgen auf "Cora", "Alwin" und "Theo". Er legte bei den Übungseinheiten Wert auf einen sicheren Sitz und ein gleichmäßiges Grundtempo. Hoffmann hatte auch besonders ein Auge auf das passende Anreiten des Hindernisses. Hier gab es noch einige Defizite. Denn ob das Pferd einen Sprung fehlerfrei überwindet, entscheidet sich meist schon beim Anreiten. Die Art, wie das Pferd vor den Sprung gebracht wird, entscheidet darüber, mit wie viel Kraft und Aufwand das Tier abspringen muss. Passt der Weg zum Hindernis gar nicht, kann es nämlich passieren, dass das Pferd den Dienst verweigert und vor dem Hindernis stehen bleibt.

"Torsten ist mit Liebe dabei, ein guter Reitlehrer, der freundlich ist sowie gerne und viel erklärt. Er ist gelassen und er weiß, wie man mit Pferden umgeht. Torsten hat mit seiner Art sofort einen guten Draht zu den Kindern und Jugendlichen aufgebaut. Je nach Alter und Leistungsstand ging er individuell auf jeden Teilnehmer ein. Auch ich konnte einige Dinge mit auf den Weg nehmen, die ich im Verein mit unseren Kindern umsetzen will", sagte Jacqueline Seide, Vorsitzende des Reitclubs "Perle der Uckermark" Schwedt. Sie ließ es sich nicht nehmen, ihre drei Jugendlichen Ileane Heydendorf, Lynn Meyerhoff (beide im Spring- und Dressur-Kurs) und Lucy Jeane Werth (nur Dressur) an beiden Tagen nach Zuchenberg zu begleiten. "Ich finde es total toll, dass der Verband bemüht ist, in punkto Nachwuchsarbeit noch mehr zu bewegen. Das ist ihm mit diesem Lehrgang sehr gut gelungen", lobte Seide.

Am Sonntag genossen zwölf Nachwuchsreiter das Dressur-Training mit Stefanie Binkowski, ebenfalls vom PSV Pinnow. Auch sie ist vom Fach und sogar Richterin, also eine perfekte Lehrmeisterin. Sie achtete besonders auf einen korrekten Sitz, die sichere Beherrschung des Pferdes und die Hilfengebung des Reiters.

Drei Reitertage für Nachwuchs

Für die Jüngeren war der Lehrgang eine optimale Vorbereitung für die bevorstehenden Reitertage zur Bestenermittlung. Den ersten von drei richtet der Pferdehof Ruhnau am 25. April in Potzlow aus. Acht Wettbewerbe sind ausgeschrieben. Punkte und Noten werden im Führzügelwettbewerb, Reiterwettbewerb Schritt-Trab und Schritt-Trap-Galopp, Dressurwettbewerb, Caprilli-Test, einfacher Springwettbewerb bis 0,80 m Höhe, Stilspringwettbewerb bis 0,80 m Höhe sowie im Springwettbewerb bis 0,95 Höhe vergeben. Nennschluss ist der 18. April (Mail an info@pferdehof-ruhnau.de oder per Tel. 017620539441).

Am 16. Mai folgt der Reitertag bei den Passower Pferdefreunden. Das Schlussfinale mit Bestenermittlung findet traditionell beim Reitclub Schwedt am 19. September statt. Die drei Besten aus den drei Kategorien E-Dressur, E-Stilspringen und einfacher Springreiterwettbewerb werden am Wochenende 10./11. Oktober mit einem Fördertraining bei den Passower Pferdefreunden belohnt.

Erwachsene starten erst im Juni

Der Veranstaltungskalender des Kreisreiterverbandes hat sich auch bei den Erwachsenen im Gegensatz zu früheren Jahren gelichtet. Diese Saison fand mit dem 12. Uckermärkischen Hallencup für Fahrsportler ihren Auftakt in Potzlow (4. Januar). Mit einer Doppel-Veranstaltung präsentiert sich der RFV Steindamm Storkow. Mit dem 29. Reit- und Springturnier am 6./7. Juni beginnt die "Grüne Saison" der Pferdesportler. Eine Woche später (13./14. Juni) werden im Templiner Ortsteil auch die Uckermarkmeisterschaften im Fahrsport ausgetragen. Das 7. Zuchenberger Reitturnier mit Uckermarkmeisterschaft in der Dressur findet am 20./21. Juni statt.

"Für die Uckermarkmeisterschaft im Springen möchten wir als Verband neue Wege einschlagen. Bisher wurde sie im Rahmen des Nationalpark-Springturniers (in diesem Jahr am 5./6. September) ausgetragen. Nun wird darüber nachgedacht, die Wertungsprüfungen auf mehrere Turniere zu verteilen. Die Addition ergibt dann die Endplatzierungen. Darüber müssen wir jedoch noch entscheiden", erzählte Regina Mielke, Vorsitzende des Kreisreiterverbandes. Das Fahrturnier in Potzlow am 26./27. September beschließt die Wettkampfsaison.