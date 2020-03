Roland Hanke

Märkisch Buchholz (MOZ, Yvonne Bunke, Irina Retzlaff) Auch für die erfolgreichen Kunstradsportler der Region geht derzeit wegen der Corona-Virus-Einschränkungen nichts mehr. Der KRTC Fürstenwalde hat am Donnerstag letztmals trainiert, die SG Rauen am Freitag.

"Bis zum 19. April hat der Bund Deutscher Radfahrer alle Wettkämpfe abgesagt, wovon auch wir und die Fürstenwalder betroffen sind", erklärt Yvonne Bunke, Trainerin bei der SG Rauen. "Wie es weitergeht und was mit den Qualifikationen passiert, soll später entschieden werden." Der KRTC lässt das Training erst einmal bis zum 1. April ruhen. "Wir sind in engem Kontakt mit den Eltern und entscheiden dann je nach Lage der Dinge", erklärt Vereins-Chefin Irina Retzlaff.

Zuvor hatten die Athleten beider Vereine reichlich Erfolge verbuchen können. So gab es für die Rauenerinnen bei den Landesmeisterschaft der Junioren im Kunstradfahren und Einradfahren in Märkisch Buchholz zwei Titel.

Die Rauenerinnen Josephie Krause und Anne Thiel gingen mit sieben Sportlinnen aus Brandenburg und drei aus Berlin im Einer Kunstradsport Juniorinnen an den Start. Josephie fuhr ihre Übungen sehr konzentriert und elegant, wofür sie 81,83 Punkte bekam, den Landesmeistertitel und ein Ticket für die Ostdeutsche Meisterschaft holte. Ebenso eine prima Kür zeigte Anne Thiel. Sie verbesserte ihre Bestmarke um sieben Punkte und wurde Dritte (59,89).

Für den Vierer Einradfahren mit Josephie Krause, Tessa Schönherr, Anish Tettenborn und Anne Thiel stand viel auf dem Plan. Sie wollten die Qualifikation zum Junior Mannschaft-Cup und damit zum Halbfinale der Deutschen Meisterschaften schaffen. Das Quartett freute sich am Ende über 102,28 Punkte, den Landetitel, die Qualifikation für die Ostdeutschen Meisterschaften und den Mannschaft-Cup. Letzterer sollte am 28. März in Lengerich (Nordrhein-Westfalen) stattfinden, wurde aber inzwischen abgesagt.

Bei der 2. Runde des Landespokals Berlin-Brandenburg im Kunstradfahren, ebenfalls in Märkisch Buchholz, waren 88 Starter aus neun Vereinen dabei. Der KRTC Fürstenwalde und die SG Rauen holten dabei mehrere Bestleistungen und insgesamt neun Podestplätze.

Darunter auch war im Einer Kunstradsport bei den Schülerinnen U 9 vom KRTC die siebenjährige Johanna Ebhardt. Sie zeigte ihre Kür so gut, dass sie fast keine Punktabzüge von der Jury bekam. Sie gewann mit Bestleitung von 22,35 Punkten. Sich selbst übetraf auch ihre Vereinskameradin Anna-Milena Fischer bei den Schülerinnen U 13. Die hervorragende technische Ausführung und die gute Haltung wurden honoriert. Mit persönliche Bestleistung (28,90 Punkte) überholte sie vier Sportlerinnen und wurde 15.

Weitere Podestplätze bei der 2. Runde im Landespokal

Einer Kunstradsport Schülerinnen U 11:1. Charlotte Lange, 3. Kethy Schimming,U 13: 1. Delia-Celine Kuschel, U 15: 1. Tessa Schönherr, 2. Helene Giebler

Zweier Schülerinnen: 1. Tessa Schönherr/Laura Morgen, 2. Delia-Celine Kuschel/Helene Giebler

Vierer Einradfahren Juniorinnen: 2. Josephie Krause, Tessa Schönherr, Anne Thiel, Anish Tettenborn (alle SG Rauen)