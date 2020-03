Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Das Corona-Virus beeinflusst immer mehr Bereiche des täglichen Lebens, nun auch den Amateursport in der Region. Der Landkreis Oder-Spree hat zum Umgang mit größeren Veranstaltungen im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus verfügt, dass öffentliche und private Veranstaltungen ab einer geplanten beziehungsweise erwartenden Zahl von Teilnehmern dem Landrat extra angezeigt werden müssen.

Der Fußball-Landesverband setzte die kommenden beiden Spieltage im gesamten Verbandsgebiet ab. Es werden auch keine Freundschafts- und Pokalspiele stattfinden. Der Handball-Verband Brandenburg hat ähnlich entschieden. Mit sofortiger Wirkung wird der gesamte Spielbetrieb bis zum 19. April ausgesetzt und empfohlen, nicht notwendige Sichtungsveranstaltungen, Sitzungen, Tagungen, Fortbildungen bis auf weiteres abzusagen.

Die Volleyballer und Basketballer beenden ihre Saison vorzeitig. Auch der Tischtennisverband Brandenburg setzt seinen Spielbetrieb aus. Vorläufig werden bis zum 19. April keine Wettbewerbe ausgetragen. Die Judoka haben alle Sichtungsturniere und Veranstaltungen mit einem größeren Teilnehmer- und Besucherkreis für die kommenden zwei Monate abgesagt. Auch die Boxer haben mit Ausnahme der Vorbereitung der Olympia-Kader bis zum Sommer die Wettbewerbe ausgesetzt.

Die Eisenhüttenstädter Radsportler bereiten sich zwar gemeinsam auf die im April einsetzende Wettkampf-Saison vor, hatten jedoch den für vergangenen Sonnabend geplanten Metallurgenlauf bereits eine knappe Woche vorher vorsorglich abgesagt. Laut dem Ehrenvorsitzenden des 1. Radsport- und Laufvereins Eisenhüttenstadt 02 Horst Mainz war alles bereits im Detail vorbereitet, Pokale und Preise stehen bereits, nur der Kuchen für den geplanten Imbiss-Verkauf war noch nicht gebacken. "Bloß gut, dass wir bereits am Dienstag abgesagt haben. Ansonsten hätte wir es kurzfristig am Freitag oder Sonnabend machen müssen."

Metallurgenlauf im Herbst

Laut dem Vereinsvorsitzenden Daniel Klauk soll der Lauf im Herbst nachgeholt werden, wahrscheinlich im September. Ein Angebot des Schlaubetalmarathonvereins, den Metallurgenlauf gemeinsam mit dem Schlaubetalmarathon am 24. Oktober auszutragen, lehnt er jedoch ab.

Im Gegensatz zu den Teamsportlern haben es Individual-Athleten wie Läufer etwas leichter. Während beispielsweise sich die Brandenburgliga-Spieler des FC Eisenhüttenstadt sich laut Trainer Andreas Schmidt derzeit individuell für die vielleicht in zwei, drei Wochen fortgesetzte Saison fithalten, tun die meisten Läufer derzeit nichts anderes als sonst, nämlich größtenteils individuell zu trainieren. Schmidt rechnet nicht mehr mit einem regulären Ausgang der Saison. "Wenn die Spiele bis Ostern abgesagt werden, hätten wir fünf, sechs Nachholspiele. So viele englische Wochen bekämen wir nicht hin. Bereits am 14. Juni ist das letzte Saisonspiel, eine Woche später beginnen die Ferien."

Allerdings vermissen auch die Läufer derzeit Wettkampf-Möglichkeiten, so wie beispielsweise der 61-jährige Andreas Müller, der sich auf einen Marathon vorbereitet. Während Müller am Sonnabend noch hochmotiviert seinen 30-Kilometer-Trainingslauf auf der Eisenhüttenstädter Insel abspulte, hatte am Sonntag Torsten Ledwig so seine Probleme. "Normalerweise wäre ich seit Sonnabend zum Urlaub in Ägypten, den Flug habe ich storniert. So richtig weiß ich gar nicht, worauf ich trainiere." Er wie andere Läufer hoffen, dass wenigstens am 11. April im Rahmen der Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaft der Ostercross noch ausgetragen wird.

Einen solch tiefen Einschnitt hat der deutsche Amateursport seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt. Für Veranstalter und Vereine könnte das auch tiefgreifende finanzielle Konsequenzen haben.

Einnahmen gehen verloren

Beispielsweise wie vor drei Jahren, als das Sturmtief Xavier so tobte, dass der Schlaubetalmarathon ausfiel, der Verein aber schon Aufwendungen hatte. Was passiert, wenn die Teilnehmer auf Rückzahlung ihrer Startgebühren pochen? Außerdem entgehen eingeplante Einnahmen mit dem Imbiss-Verkauf. Wie sowieso bei ausgefallenen Spielen den Vereinen beziehungsweise Gastronomen eine wichtige Einnahmequelle wegfällt.