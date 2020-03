Daria Doer

Kremmen Obwohl die Aktion "Kremmen putzt und pflanzt" ganz anders, als geplant, stattfinden musste, wachsen seit Sonnabend 17 neue Bäume in der Stadt.

"Wir sind der Hoffnungsschimmer am Horizont und zeigen, was trotz Corona noch geht", freut sich Gleichstellungsbeauftragte Heidi Sommer und weist in Richtung der von ihr gepflanzten Sommerlinde. Zwischen schaufeln, einpflanzen und anbinden berichtet Ortsvorsteher Eckard Koop, wie es zu diesem ersten Aktionstag in Kremmen gekommen ist. "Wer macht denn bloß den Müll im Wald?", ließen die Grundschüler die Tiere in ihrem Weihnachtsstück 2019 fragen. Koop reagierte nach der Aufführung seinerseits: "Würdet ihr denn mithelfen, den Müll wieder wegzumachen?" Ungefähr 200 Kinder riefen "ja", und so war die Idee zum gemeinsamen Verschönern Kremmens geboren. Im Ortsbeirat wurde diese um das Pflanzen von neuen Bäumen und Sträuchern erweitert. Bis zu 80 Helfer trafen sich. Am Ende sollte es für alle Erbsensuppe geben. Doch dann kam am Freitag, 14 Uhr, die Anweisung aus dem Rathaus, möglichst alle Aktivitäten zu streichen. Man einigte sich aber darauf, zumindest die Bäume zu pflanzen. Die Aktion begann am Sonnabend um 8 Uhr. 20 Mitglieder von Vereinen pflanzten ihre Bäume. Die Roteiche des Ortsbeirates steht jetzt vor dem Jugendclub in Sichtweite einer Goldulme von Frank Liedke, der seit den 80er-Jahren dort wohnt. Die Feuerwehr gab ihrem Ahorn nach dem Pflanzen gleich das notwendige Wasser. Auch Bürgermeister Sebastian Busse freute sich über die "wunderbare Aktion". Fürs Erste hatte er Messingschilder anfertigen lassen, die Auskunft über die Baumspender geben. Aber: "Wir werden auch bewässern und beobachten und die Pflege nicht allein den Spendern überlassen. Wenn der Wasserwagen im Sommer unterwegs ist, wird er auch die neuen Bäumchen mit versorgen", verspricht er. Die meiste Arbeit hat aber Sabine Nickel-Dietrich vom Wirtschaftshof. Seit drei Wochen wählte sie in Rücksprache mit den Spendern einheimische Baumarten aus und bereitete die Pflanzstellen vor. Bei jedem Baum war sie dabei und half, ihn richtig einzupflanzen. Sie versicherte: "Ich werde die Bäume überwachen, denn sie sind mir jetzt schon ans Herz gewachsen."