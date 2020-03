Siegmar Trenkler

Wusterhausen (MOZ) Mit 2,12 Promille Alkohol im Blut hat ein 50-Jähriger am Freitag gegen 19.30 Uhr in Bückwitz eine Unfall gebaut. Der Mann war am Kreisverkehr an der Haupstraße/B 167 über den Kreisel gefahren und dort mit eine Schild kollidiert. Der Fahrer musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein späterer Bluttest im Krankenhaus bestätigte ihre Vermutung. Das Fahrzeug des Mannes musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 13 500 Euro geschätzt.