René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Havelland ist auf vier gestiegen.

So geht es Angaben des brandenburgischen Gesundheitsministeriums vom Sonntag (Stand: 16.00 Uhr) hervor. Es listet alle bekannten Fälle für die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte auf und wird dabei von aktuellen Entwicklungen teils überholt. So gab es bis zur letzten Veröffentlichung noch keinen Fall in Brandenburg an der Havel. Das änderte sich dort im Laufe des späten Nachmittags. Ein 31-Jähriger, der am Freitag aus dem Österreich-Urlaub zurückgekehrt war, klagte über erste Symptome und wurde am Samstag auf Corona getestet. Am Sonntag lag das Ergebnis vor.