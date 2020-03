red

Linthe Zwei Angestellte eines Niemecker Getränkemarktes wurden am Sonnabend, als sie den Markt abschließen wollte, von zwei maskierten Personen überfallen. Die beiden Angestellten wurden von den beiden Tätern mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und zur Herausgabe der Tageseinnahmen aufgefordert. Nachdem das Geld übergeben wurde, flüchteten die Täter in Richtung Dorfmitte. Trotz groß angelegten Fahndungsmaßnahmen unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers, konnten die Täter nicht festgenommen werden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, dass sich Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, bei der Polizei in Brandenburg an der Havel unter der 03381/5600 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle melden.