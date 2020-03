Eckhard Handke

Neuruppin Neuruppin. Die Neuruppiner Bilderbogenpassage war am Samstag Anlaufpunkt für Kinder, die in ein paar Monaten eingeschult werden. In einem Raum in der ehemaligen Druckerei konnten sie Schulranzen ausprobieren. Bei der Aktion von Manuela Knuth, die das Schreibwarengeschäft an der Karl-Marx-Straße betreibt, wurden die neuesten Modelle namhafter Hersteller präsentiert. Das Verkaufspersonal gab wichtige Tipps für den richtigen Ranzen, von denen viele Modelle zur Auswahl standen. Auch Schultüten und Schreibgeräte wurden dort angeboten.