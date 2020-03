Verbraucherinfos in Zeiten von Corona

René Wernitz

Rathenow (MOZ) "Durch nicht sachgemäße Lagerung verderben Lebensmittel und werden dann weggeworfen. Das widerspricht dem großen Thema Lebensmittelverschwendung", sagt Katrin Hofschläger, Rathenower Ernährungsberaterin in Diensten der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB). Gerade in dieser Zeit, in der Menschen verunsichert sind, gibt sie einige Tipps zur Bevorratung.

Wer sich mit Lebensmitteln eindeckt, sollte etwa Nudeln, Reis und Mehl in Dosen oder verschließbaren Behältern aufbewahren, rät Hofschläger. Denn diese Lebensmittel seien anfällig für Vorratsschädlinge. "Kontrollieren Sie öfter, und verwenden Sie erst angefangene Lebensmittel, bevor Sie neue in die Dose dazugeben."

Was H-Milch betrifft, erklärt die Expertin, dass diese wegen der Wärmebehandlung acht bis zehn Wochen ungeöffnet und ohne Kühlung haltbar sei, "achten Sie aber auch hier auf das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)!".

Gerade Suppenkonserven sind nun offenbar sehr beliebt zur Bevorratung. Katrin Hofschläger rät hierbei, erst die Konserven aufzubrauchen, bei denen das MHD bald abläuft. Sind Konserven ausgebeult, werfen sollten diese weggeworfen werden, denn es könnten sich dort gesundheitsgefährdende Keime vermehrt haben. Bei tiefgekühlten Lebensmitteln sei es wichtig, das Datum des Einfriertages auf der Verpackung zu vermerken. "Verwenden Sie dafür geeignete Gefrierbeutel oder Dosen. Sensorische Beeinträchtigungen oder Gefrierbrand mindern den Genusswert", sagt Hofschläger.

Da wohl die wenigsten Verbraucher eine Ahnung davon haben, was zur Notfallbevorratung überhaupt ratsam ist, verweist Katrin Hofschläger auf den Vorratskalkulator des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.