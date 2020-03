Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel In der Upstallstraße kam es am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Frau mit ihrem PKW über eine Verkehrsinsel fuhr und anschließend mit einem Zaun kollidierte. Dabei verursachte sie einen fünfstelligen Gesamtschaden.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin fest. Ein Test bestätigte den Verdacht und wies einen Wert von 1,79 Promille aus. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein der Dame sicher. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.