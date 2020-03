OGA

Oranienburg (MOZ) Die Stadtwerke Oranienburg haben ihr Kundencenter an der Klagenfurter Straße in Oranienburg wegen der Coronakrise bis auf Weiteres geschlossen. Anliegen und Beratungen rund um die Energieversorgung werden vorzugsweise per Telefon, E-Mail und das Kundenportal durchgeführt, teilte der städtische Versorger am Montag mit.

"Die Schließung des Kundencenters für externe Besucher stellt eine auf die aktuelle Situation präventive Maßnahme dar", heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke. "Unsere Service-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind während der Schließzeit über die Servicehotline 03301 608600 zu den gewohnten Öffnungszeiten und per E-Mail unter kundenservice@stadtwerke-oranienburg.de erreichbar."

Über das Kundenportal https://portal.stadtwerke-oranienburg.de/ können außerdem persönliche zum Vertrag gehörende Änderungen vorgenommen werden oder aber auch Umzugsmeldungen und die Verwaltung der persönlichen Daten. "Nutzer von Vorkassezahlern und dringende terminliche Anliegen bedienen wir nach vorheriger telefonischer Terminabsprache."

Ebenfalls uneingeschränkt erreichbar ist die Störungs-Hotline unter03301 608-555.

Unterdessen hat die Kreisverwaltung für Montagnachmittag, 16 Uhr, eine Pressekonferenz zur Corona-Krise mit Informationen für Eltern von Kita- und Schulkindern angekündigt.