Tilman Trebs

Liebenwalde (MOZ) Ein 42-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall auf der Berliner Straße in Liebenwalde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, war der Mann gegen 11.30 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Laternenmast prallte. Das Unfallopfer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Berliner Straße wurde für rund 20 Minuten gesperrt.