Brandenburg Von West-, Ost- und Südeuropa über Afrika und Amerika bis in die asiatischen Welten reiste Hamid Sadighi Neiriz und erlebte dabei die Metamorphose seiner eigenen Kunst. Nun ist der Künstler aus Teheran auch in Brandenburg an der Havel angekommen und stellt in der Kunsthalle Brennabor alte und neue Werke unter dem Namen "Metamorphose" aus.

Geprägt durch seine Jugendjahre im Iran, zog es den damals 17- jährigen Neiriz nach West- Berlin. In den darauffolgenden 14 Jahren Studium erreichte er den Abschluss in Architektur, Fotografie, Kunstwissenschaften, Ethnologie und Archäologie. Der heute 66-jährige Weltenwanderer widmete sich in dieser Zeit allen Bereichen der Kunst und seine Malerei entwickelte sich durch die verschiedenen Facetten seines Lebens immer weiter. Teilweise zur gleichen Zeit oder aufeinanderfolgend, aber immer mit der gleichen Kraft, Passion, Energie und mit Mut und neuen Erfahrungen fotografierte und zeichnete Neiriz immer neue Werke aus aller Welt.

Durch alle Kulturen hinweg faszinierte Neriz aber immer das Spirituelle und das magische. So kann man in seinen Gemälden zumeist Gesichter von Dämonen, Schamanen, altägyptische Gottheiten und heilige Geister der Christen erkennen. Zusammen mit Szeremonischen Bräuchen, rituellen Tänzen und Rausch und Ekstase, wirken die Bilder wie labyrinthische Welten der Kulturen aus westlicher und östlicher Kunstgeschichte. Neiriz Zeichnungen entwickelten sich im Laufe von Jahrzehnten nicht nur thematisch. Neben verschiedenen Techniken wie Aquarell, Acryl, Tinte oder Öl veränderte sich vor allem das Material auf dem der Weltenbummler seine Kunstwerke zeichnete: von Japanpapier über Leinwände oder einfachen Kartons bis hin zu Backpapier. Als Fotograf und Maler konnte er bereits in unzähligen Ländern des Globus‘ seine Werke präsentieren und so kommt es, dass auch in der Kunsthalle Brennabor mit Gästen aus aller Welt gerechnet werden kann.

Die Ausstellung wird bis zum 24. April in der Havelstadt zu sehen sein. Für den 4. April ist zudem eine Malaktion mit Hamid Sadighi Neiriz mit anschließendem Künstlergespräch geplant. Ob sie wegen der Ausbreitung des Corona-Virus nicht, wie viel Veranstaltungen, abgesagt werden muss, bleibt jedoch kurzfristig abzuwarten.