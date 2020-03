Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner Fridays for Future-Bewegung geht mit gutem Beispiel voran. Sie bietet nun während der Einschränkungen, die die Vorsichtmaßnahmen gegen die Ausbreitung gegen den Coronavirus mit sich bringen, Hilfe für ältere Menschen an. Die "Für uns alle stehen gravierende Veränderungen an. Nicht nur, dass wir nicht mehr zur Schule oder Universität gehen können, sondern, dass wie keine Versammlungen mehr veranstalten können, sorgt dafür, dass wir jetzt mehr Zeit haben, die wir in andere Dinge investieren können", teilte die Neuruppiner Ortsgruppe mit. Diese Zeit soll nun so sinnvoll wie möglich genutzt werden, um "die Erde zu einem besseren Ort zu machen".

Dazu gehört es laut den Jugendlichen auch, sich mit den Risikogruppen, vor allem mit den älteren Menschen zu solidarisieren und ihnen zu helfen, wo es möglich ist. "Ein Kernanliegen von Fridays for Future ist schließlich auch die Generationengerechtigkeit, die wir uns auch für die jüngere Generation wünschen", so die Ortsgruppe.

Sie ist daher zu dem Entschluss gekommen, "dass es jetzt an uns Jüngeren liegt, die Älteren zu unterstützen, wo auch immer sie Hilfe benötigen". Dazu können beispielsweise Einkaufen von Lebensmittel oder Medikamenten gehören. "Auch beim Betreuen von Kindern, die aufgrund von Schließungender Betreuungseinrichtungen beaufsichtigt werden müssen, werden wir soweit unterstützen, wie es unsere Kapazitäten und Fähigkeiten zulassen".Wenn alle zusammenhalten, können man ale Krisen überwinden. "Das gilt sowohl für Corona als auch für die Klimakrise", teilte Fridays für Future mit.

Wer Hilfe benötigt, selbst Hilfe anbieten möchte oder Rückfragen hat, kann sich unter neuruppin@fridaysforfuture melden.