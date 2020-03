Marco Winkler

Kremmen/Oberkrämer (MOZ) Immer mehr Veranstaltungen werden im Landkreis abgesagt oder verschoben. So auch in Kremmen und Oberkrämer. Unter anderem wurde nun der Termin für die Bluesnacht verschoben. Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) bittet derweil, die Rathaus-Sprechstunden zu meiden.

Andreas Dalibor schließt bis auf weiteres sein Theater "Tiefste Provinz" in Kremmens Scheunenviertel.Karten behalten ihre Gültigkeit, die kommenden Veranstaltungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden."Wenn wir mit den Künstlern gesprochen haben, schreiben wir alle Karteninhaber an", informiert Theaterchef Dalibor.Ebenfalls verschoben wird die für den 28. März angedachte Blues-Nacht im Scheunenviertel. Es wurden rund 500 Besucher erwartet. Auch hier behalten die Karten ihre Gültigkeit für einen späteren Termin, der noch gefunden werden muss.

Die Proben des Kirchenchores in Flatow fallen wegen der Corona-Krise in den nächsten Wochen aus, teilt Chormitglied Natja Guse mit. Auch die Krabbelgruppe, die sich jeden Freitag in der Bäckerei Plentz in Kremmen trifft, findet vorerst bis zu den Osterferien nicht statt.

Das für Dienstag (17. März) angesetzte Frauenfrühstück in Vehlefanz sowie das für diesen Donnerstag (19. März) geplante in Bötzow finden laut der Seniorenbeauftragten Kerstin Laatsch nicht statt. Auch das Frühstück im April entfalle vorläufig.

Zum eigenen Schutz und dem seiner Mitarbeiter bittet Bürgermeister Sebastian Busse (CDU), das Rathaus nur noch in äußersten Notfällen persönlich aufzusuchen. Die Sprechzeiten fänden zwar regulär statt. Doch werden Kremmener gebeten, ihre Briefe zur Post zu bringen oder sie in den Briefkasten am Rathaus einzuwerfen. Eine Kontaktaufnahme mit den Mitarbeitern sei zudem jederzeit per E-Mail oder telefonisch möglich.