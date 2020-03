OGA

Schönfließ (MOZ) Ein Feuer ist am Sonntagvormittag auf einem Grundstück am Rotbuchenweg in Schönfließ ausgebrochen. Mit Unterstützung der Nachbarn konnte der Brand aber schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 11 Uhr ausgebrochen. Durch die Flammen seien zwar zwei Fahrräder stark beschädigt worden. Dach und Wände hätten dem Brand aber standgehalten, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Die Feuerwehr musste nicht ausrücken.