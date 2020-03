Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Der japanische Pharmakonzern Takeda sagt dem Coronavirus den Kampf an und will Therapien für die Behandlung von Corona-Patienten entwickeln. Für die Mitarbeiter im Oranienburger TakedaWerk, einem reinen Produktionsstandort,wurden unabhängig davon ebenfalls zahlreiche Vorkehrungen getroffen, um sie vor einer Infektion zu schützen.

"Als Unternehmen, das sich für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen auf der ganzen Welt einsetzt, werden wir alles tun, um der neuartigen Bedrohung durch Coronaviren entgegenzuwirken", kündigte Dr. Rajeev Venkayya, Präsident der Takeda Vaccine Business Unit und Co-Leiter des COVID-19-Reaktionsteams des Unternehmens bereits Anfang März an.

Takeda habe die Entwicklung eines polyklonalen Anti-SARS-CoV-2-Hyperimmun-Globulins zur Behandlung von Personen mit hohem Covid-19-Risiko eingeleitet. Außerdem werde untersucht, ob mit derzeit schon auf dem Markt befindlichen Arzneien wirksame Behandlungen infizierter Patienten ermöglicht werden können, erklärte Venkayya. Takeda habe die wirtschaftlichen Möglichkeiten, entsprechende Medikamente erforschen, entwickeln und herstellen zu können.

Bei Takeda gelten derweil Sicherheitsvorkehrungen, wie sie in vielen Unternehmen inzwischen getroffen wurden. Von unnötigen Reisen wird abgeraten. Wer kann, soll von zu Hause arbeiten. Das betrifft beim internationalen Pharmariesen vor allem den kaufmännischen Bereich. An Produktionsstandorten wie Oranienburg sind "zur Vorsorge erhöhte Hygienemaßnahmen eingeführt" worden, erklärte Takeda-Sprecherin Friederike Herrfurth dieser Zeitung. Unter anderem wurden die Pausenzeiten so aufgeteilt, "dass sich nicht alle gleichzeitig in der Kantine treffen". Die Zahl der Teilnehmer bei internen Meetings werde aufs Wesentliche reduziert. Im Werk werden zusätzliche Desinfektionsmittel verteilt.

Lieferschwierigkeiten hatte Takeda bislang nicht. "Die rund 120 in Oranienburg hergestellten Produkte werden in über 100 Länder weltweit geliefert. Weder die Produktion noch das Angebot werden aktuell vom neuartigen Coronavirus beeinträchtigt", sagte Friederike Herrfurth. "Aktuell haben wir nur wenige Veränderungen in der Auftragsstruktur am Standort Oranienburg." Für Rohstoffe und Materialien, die zum Beispiel in China und Italien hergestellt werden, habe Takeda "ausreichende Lagerbestände oder alternative Quellen außerhalb dieser Länder".