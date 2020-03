Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Oranienburger Stadtbibliothek am Schlossplatz ist ab Dienstag geschlossen. Auch die Tourist-Information im selben Gebäude ist dann nicht mehr zu erreichen. Geöffnet bleibt zunächst der Schlosspark. Auch der Tierpark Germendorf empfängt weiterhin Besucher.

In der Stadtverwaltung und in den städtischen Gesellschaften wurden am Montag Notfallpläne für die Beschäftigten entwickelt. Es werde festgelegt, wer von zu Hause arbeiten könne oder wer von der Arbeit freigestellt ist. Das Bürgeramt soll nur noch in Notfällen persönlich aufgesucht werden und ist ansonsten über Telefon und per E-Mail erreichbar, sagte Stadtsprecher Gilbert Collé. Weitere Einzelheiten würden im Laufe des Tages mitgeteilt.

Trotz eingeschränkter Arbeitsmöglichkeiten: "Wir haben die Lohnfortzahlung für alle bis zum 30. April gesichert, sagte Jürgen Höhn, Geschäftsführer der städtischen Tourismus- und Kulturgesdellschaft TKO. Der Schlosspark werde bis auf Weiteres für Besucher geöffnet sein, alle Veranstaltungen im Park und in der Orangerie wurden aber bis Ende April abgesagt. Dort wurden auch private Feiern wie Hochzeiten gestrichen. "Wir bemühen uns, mit Künstlern neue Termine zu finden", sagte Höhn.

"Der Schlosspark bietet das, was wir jetzt alle brauchen: viel Raum auf 30 Hektar", erklärte Höhn. Bei Sonnenschein könnten die Oranienburger, die nun viel Zeit in ihren Wohnungen verbringen müssten, frische Luft schnappen. Das gelte natürlich nur so lange es keine staatliche Vorgabe gebe, dass Menschen generell zu Hause bleiben müssten. 380 Besucher seien am Sonntag im Schlosspark gewesen.

In den Tierpark Germendorf kamen im Laufe des Wochenendes 4 500 Personen – weniger als sonst an einem sonnigen Wochenende üblich, sagte Geschäftsführer Torsten Eichholz. Viele Menschen hätten in den vergangenen Tagen angerufen und gefragt, ob der Park geöffnet sei. "Wir haben weiterhin täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet." Dazu gebe es eine gemeinsame Haltung im Zoo- und Tierparkverband. "Ein Besuch bei uns ist mit einem Sonntagsspaziergang vergleichbar", sagte Eichholz.