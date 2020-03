Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Nach dem ersten Corona-Fall in Mühlenbeck ist an der Käthe-Kollwitz-Schule bereits am Montag der Unterricht ausgefallen. Der Schulleiter steht nach eigenen Angaben unter Quarantäne. Bürgermeister Filippo Smaldino sprach am Mittag ein Betretungsverbot für das Rathaus der Gemeinde Mühlenbecker Land aus.

Am Freitag war ein Grundschüler positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Nach Angaben der Schule waren danach mehrere Schüler und Lehrer,darunter auch Schulleiter Rainer Körber, unter Quarantäne gestellt worden. Weitere Details wurden nicht genannt. Aus Infektionsschutzgründen sei der Unterricht am Montag und Dienstag abgesagt worden. "Ich stehe mit der Schule und dem Gesundheitsamt in Verbindung", schreibt Körber auf der Homepage der Schule. Nach Informationen von Bürgermeister Filippo Smaldino erschienen am Montag lediglich drei Kinder in der Grundschule, die betreut wurden.

Für das Mühlenbecker Rathaus hat Bürgermeister Filippo Smaldino am Montag um 12 Uhr ein Zutrittsverbot ausgesprochen. Er begründete diese Maßnahme mit dem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Auskünfte werden nur noch telefonisch erteilt. Weiter hat er die Nutzung aller kommunalen Räume wie den Bürgersaal oder Mühlentreff untersagt. Deshalb musste heute sogar eine Geburtstagsfeier abgesagt werden. Smaldino bittet für die Maßnahmen um Verständnis und ruft zur Besonnenheit auf.