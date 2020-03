MOZ

Storkow (MOZ) Noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag gewaltsam in einen Discountmarkt in der Burgstraße eingebrochen.

Anschließend begaben sie sich zu einem Büro und öffneten mit brachialer Gewalt einen Stahlschrank. Dann flüchteten die Täter aus dem Objekt.

Ob ihnen etwas in die Hände fiel, ist gegenwärtig noch Gegenstand der Ermittlungen. Kriminaltechniker konnten umfangreiche Spuren sichern, die nun ausgewertet werden.