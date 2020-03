MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist es am Freitagabend in der Heilbronner Straße in Frankfurt (Oder) gekommen.

Am Freitag gegen 19.05 Uhr wurden Polizisten gerufen. Dort hatte es nach Zeugenaussagen eine gewalttätige Auseinandersetzung gegeben. Demnach waren fünf Männer auf einen Einzelnen losgegangen. Während einer der Täter den Geschädigten festgehalten habe, hätte ein zweiter Mann auf ihn eingeschlagen.

Als Mitarbeiter des Ordnungsamtes sich der Szenerie näherten, seien die Beteiligten geflüchtet. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) zum Geschehen.