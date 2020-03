Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Zahleiche Absagen werden bekannt gegeben. Soziale, kulturelle Einrichtungen sowie Sportstätten der Stadt Ketzin bleiben geschlossen. Folglich werde die Eröffnung einer Sonderausstellung im Museum Tremme nicht stattfinden. Zudem ist die Stadtverwaltung für den Besucherverkehr geschlossen. Die Mitarbeiter sind u.a.per E- Mail an info@ketzin.de, per Fax an 033233 720199 und per Telefon über 033233 720100 zu erreichen.

Am 20. März sollte "The World of Musicals" in der Stadthalle Falkensee stattfinden. Die Veranstaltung wird auf einen anderen Termin verlegt. Wie es seitens der Veranstalter heißt, arbeite man daran einen Ersatztermin zu finden. "Die erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin", heißt es ferner.

Die Kontaktstelle Demenz-Falkensee sagt alle Termine und Veranstaltungen ab, darunter auch die Angehörigentreffen am 26. März und 1. April. "Die Kontaktstelle ist weiterhin zu erreichen und bietet gerne ihre Unterstützung an: telefonisch unter 03322/284437 (kein Rückruf) oder 0176 100 3 66 11 (mit Rückruf). Oder per E-Mail else.schmidt@asb-falkensee.de", heißt es von der Leitung. Persönliche Besuche seien aber nicht möglich.

Die Heilig Geist Kirchengemeinde Falkensee stellt alle Gottesdienste und Veranstaltungen bis zum 19. April ein.

Auch die Neuapostolische Kirche Berlin-Brandenburg sagte alle Termine in Berlin und Brandenburg ab.

Das interkulturelles Zentrum B84 in Falkensee ist ebenfalls für persönliche Begegnung geschlossen. Im Hintergrund wirken aber die Koordinatorin zusammen mit dem Team weiter.

Die Nauener Heimatfreunde sagen den für den 26. März geplante Vortrag zum Thema "Drehort Nauen, Teil 2" im Richart-Hof in Nauen ab.

Geplante Stammtische und Sitzungen sowie eine Mitgliederversammlung von Bündnis90/Die Grünen in Dallgow-Döberitz finden im März und April nicht statt. Stattdessen wird ein Online-Austausch ermöglicht. "Unsere Fraktionssitzungen sind ohnehin öffentlich", sagt Anna Mohn, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in der Gemeindevertretung, "Jetzt laden wir jeden, der ein Anliegen hat oder sich austauschen möchte, dazu ein, an unseren ab sofort online stattfindenden Fraktionssitzungen teilzunehmen. Wer interessiert ist, kann mir einfach eine Mail an mohn@gruene-dallgow.de senden. Die Informationen dazu, wie die Teilnahme funktioniert, sende ich dann zu."

EMB Energie Mark Brandenburg GmbH schließt seine elf Kundenbüros - auch jenes in Falkensee. Für Auskünfte und Änderungen können Kundinnen und Kunden stattdessen den Online-Service unter www.emb-gmbh.de/onlineservice nutzen. Für Anliegen, die über den Online-Service hinausgehen, steht die kostenfreie telefonische Service-Hotline unter 0800 0 7495-12 zur Verfügung.

Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie seien ebenfalls verschoben. "In den Betrieben sind Geschäftsführungen und Betriebsräte damit beschäftigt, die Corona-Krise zu meistern. Das öffentliche Leben in Berlin ist aufgrund der Corona-Krise fast zum Erliegen gekommen", so Andrea Weingart, Pressesprecherin der IG Metall Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-Sachsen.

Weitere Einschränkungen und Absagen folgen sicher. Informieren Sie sich beim Veranstalter und Einrichtungen, ob sie für den Publikumsverkehr offen sind.