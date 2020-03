MOZ

Pomellen/Lanke (MOZ) Am frühen Sonntagmorgen meldete sich ein polnischer Taxifahrer bei der (deutschen) Polizei und gab an, gerade hinter einem BMW zu fahren, der auf der A 11 in Richtung Berlin unterwegs sei. Er habe zuvor eine Frau vom polnischen Koszalin bis an die deutsch-polnische Grenze in Pomellen gefahren. Dort sei die Frau dann ausgestiegen, habe die Fahrt aber nicht bezahlt, sondern sofort in den besagten BMW mit bulgarischen Kennzeichen gesprungen.

Der Taxifahrer wollte dies nicht einfach hinnehmen und folgte dem Wagen. Eine hinzugerufene Streife der Autobahnpolizei machte dem Geschehen dann mit Unterstützung von Barnimer Polizisten ein Ende. Bei der Anschlussstelle Lanke stoppten sie die Fuhre und besahen sich die Insassen des BMW einmal näher. Neben der besagten Frau befand sich noch ein Mann im Fahrzeug. Der Taxifahrer wird nun auf zivilrechtlichem Weg sein Geld von der 29-Jährigen erhalten. Aber auch für den Mann neben ihr hatte die Geschichte ein Nachspiel. War er doch mit einer Ersatzfreiheitsstrafe belegt, die nur unter Zahlung einer vierstelligen Bargeldsumme nicht zum Tragen kommen sollte. Da der 32-Jährige diese Summe nicht aufbringen konnte, endete das Ganze mit seiner Festnahme.